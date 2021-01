MATIJAŠEVIĆ O SELEKTORU SRBIJE: Piksi prva opcija, pregovara se sa još 2-3 imena

foto: Beta/Branislav Božić

- Mi smo već pričali sve kako i šta. Tako da, iskoreno da vam kažem, čeka se odgovor Dragana Stojkovića Piksija. Verovatno se pregovara sa još dva ili tri imena, ja se u to ne mešam dok ne bude neka zvanična pojava. Onda sportski sektor seda za sto i razgovara sa selektorom. Ja se nadam, kao što su na Upravnom odboru rekli, da do polovine februara MORA da se izabere selektor, jer mi 24. marta igramo utakmicu. Očekujem da se to sve do polovine februara sredi i da, Bože zdravlja, sednemo i krenemo u realizaciju. Uveren sam da će Srbija da krene kako treba, kroz jednu ili dve utakmice sve može da se promeni. Ne samo u fudbalu, već i u životu - jasan je Matijašević u razgovoru za Telegraf.

