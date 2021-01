KAPELO I OVAJ SLATKIŠ GA UPROPASTILI: Kasano otkrio kako je u Realu nabacio 14 kilograma za sedam meseci

Kasano je u madridski klub stigao u januaru 2006. godine nekoliko meseci pre trenera Fabija Kapela, postigao je gol već na debiju i delovalo je da će u najvećem klubu na svetu konačno izbaciti sve bubice iz glave, ali njegov uzlet je bio kratkog daha.

- Ubrzo po dolasku u Real izgubio sam 12 kilograma jer sam bio strahovito motivisan da se dokažem u najvećem klubu na svetu nakon što sam oteran iz Rome. Problem je nastao jer je tada jedan od Realovih sponzora bila Nutela, koja je svakom igraču mesečno davala po pet kilograma svog namaza - objašnjava Kasano kako je počeo njegov sunovrat u Realu i nastavlja:

- Kada je Kapelo došao, postigao sam dva gola u prve dve utakmice i osećao sam se kao gospodar sveta. Međutim, onda me zamenio u prvom poluvremenu protiv Liona pa sam se posvađao s njim u Herezu i izbacio me iz ekipe. Zatim sam se na Nutelu bacio toliko da sam u sedam meseci dobio 14 kila, usvinjio sam se. Stalno sam kašikom jeo Nutelu iz tegle. Toliko da je to bilo gadljivo i nije me bilo briga - priča Kasano, prenose strani mediji

foto: AP

Na kraju se kaje zbog ponašanja prema Kapelu:

- Jako mi je žao zbog svega što sam mu radio jer on je osoba koju zaista cenim i mnogo volim.

U jedinoj sezoni pod Kapelom u Realu, Kasano je osvojio titulu, ali je, njoj doprineo sa samo sedam nastupa i jednim golom, pre nego što je poslat natrag u Italiju.

