ŠEŠELJ JE OTIŠAO U HAG NA PRAVDI BOGA! Lalatović: On je VELIKI SRBIN, divio sam mu se kao dete, on je naš VOJVODA! VIDEO

Uvek kaže šta misli, bez obzira sviđalo se to nekom ili ne..

Tako je u jednom nedavnom intervju pričao kako su on i Igor Duljaj dok su bili zajedno u Šahtjoru, gledali suđenja Vojislavu Šešelju.

Lalatović je sa mnogo pohvala govorio o srpskom vojvodi.

"Ja politiku volim, iako mi mnogi to zameraju. Doktoru Vojislavu Šešelju sam se divio kao dete, obožavao sam da gledam te njegove mitinge. Uživao sam u njegovoj hrabrosti. I Duljaj je to voleo, da gleda kako se naš doktor Vojislav brani u Hagu, jer smo svi znali da Šešelj ništa nije kriv. Otišao je u Hag na pravdi Boga, jer je hrabar da dokaže svima da je nevin, što je i uspeo. Drago mi je da imamo takve Srbe i vojvode kao što je on. Duljaj je veliki Srbin, kao i ja pa smo uživali zajedno, rekao je Nenad Lalatović u izjavi za "Mondo".

Лалатовић поздравио Шешеља: Јако га волим као политичара, све похвале за великог др Војислава Шешеља! pic.twitter.com/3m0HgjsUxx — Српски радикали (@srpski_radikali) January 28, 2021

Kurir sport / Mondo

Kurir