SADA JE JASNO ZAŠTO MITAR GREJE KLUPU! Menadžer Fulama objasnio: Idu bolji dani za srpskog golgetera!

"Korektno je da kažem da je Aleks na početku sezone imao mali pad u formi i da se pomalo mučio. Biti glavni napadač u fudbalskom klubu nosi mnogo pritiska i obaveza, Aleksandar je to osetio na svojim plećima. I ja sam dugo igrao fudbal, razumem taj stres i pritisak. Ponekad izlazak iz borilišta i uzimanje malo daha mogu da pomognu", rekao je Parker.

foto: EPA

On je naglasio da sve čini sa željom da se Mitrović vrati u nekadašnju formu.

"Siguran sam da za njega to nije bio lak period. Na meni je kako da to objasnim Aleksandru, kako bi razumeo zašto to činim. Istovremeno, Ivan Kavaljero je bio dobar. Tim je igrao zaista veoma dobro. Igrači žive za taj momenat i tako je kako je. To malo prostora koje im date, možda ne razumeju u prvi mah. Onda s druge strane sagledaju sve i iznenada počnu da igraju da više slobode. Zaborave šta se dogodilo, jer je taj teret vezan za pad forme bio na njihovim leđima. To je nešto što može samo da pomogne Aleksandru. Svaki igrač ima padove u formi, svoje momente u karijeri i sezoni", objasnio je Parker.

Parker je dodao Srbin postepeno diže formu.

"Zaista sam bio zadovoljan njegovom igrom protiv Barnlija. Bio je veoma dobar kad je ušao. Osetilo se njegovo prisustvo, pokazao je kvalitet, igralo je sa dosta energije i slobodno", zaključio je menadžer Fulama

