LAZAR MARKOVIĆ BESAN: Je l' to neko već sada hoće da nam kaže da ne možemo da uzmemo titulu?

"Kako smo se vratili u Beograd ,čitamo u svim medijima,od portala do štampanih, kako nas već svrstavaju u takmičenje Lige konferencije i kako večiti rival, i da se igra još stotinu kola, ne može da izgubi prvo mesto, što automatski znači da nam neko već na startu polusezone osporava borbu za titulu", kaže Marković i dodaje:

"Ako nam to neko kaže četiri meseca pre kraja sezone, s pravom se pitamo koju poruku nam šalju i treba li da okačimo kopačke o klin ili da prihvatimo da titulu uzeti ne možemo?! Naša poruka je: Mi se borimo do kraja! Ovde smo jer nam je klub iznad svega, volimo i verujemo u Partizan i volimo fudbal! Naš borba traje do poslednjeg kola, na svakom stadionu i protiv svakog kluba u ligi. Da li ćemo uspeti – ne znamo. Ali znamo da ćemo se boriti do poslednjeg dana", poručio je Lazar Marković.

