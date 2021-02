CRVENO-BELI BISERI: Zvezda potpisala profesionalne ugovore sa devetoricom fudbalera

Fudbalski klub Crvena zvezda potpisao je profesionalne ugovore sa devetoricom igrača koji stasavaju u Omladinskoj školi crveno-belih, dok je sa jednim stipendijski ugovor produžen.

Profesionalne ugovore potpisali su: Bratislav Marić (2004, levi bek), Petar Graonja (2004,levi bek), Nemanja Vidojević (2004, defanzivni vezni), Vladislav Goldin (2004, defanzivni vezni), Kosta Nedeljković (2005, desni bek), Luka Nikolić (2005, ofanzivni vezni), Jovan Šljivić (2005, ofanzivni vezni), Novak Gojkov (2005, ofanzivni vezni), Andrej Škobalj (2005, napadač), dok je Veljko Mitić (2004, desni bek) produžio stipendijski ugovor.

"Želeo bih da svaki od vas dodje do onoga što je svima cilj, do prvog tima Crvene zvezde, i ako neko ne uspe da obuče dres naših seniora, ima ono što mu je ova škola pružila, a to je da će njegova perspektiva u fudbalskom sportu biti zagarantovana pod uslovom da predano i dobro radi", rekao je predsednik Zvezde Svetozar Mijailović, prenosi klub.

Glavni trener Omladinske škole Nikola Jelić rekao je da je ovo veliki dan za dečake, njihove roditelje i Omladinsku školu.

"Ovo je znak da dobro radimo i da svake godine sve veći broj dečaka potpisuje ugovor sa našim klubom i znamo da smo na pravom putu. Momcima bih poručio da potpisuju profesionalni ugovor, ali to ne ne znači da su profesionalni igrači, jer imaju još mnogo prepreka i izazova da bi zaigrali za prvi tim Crvene zvezde", rekao je on.

