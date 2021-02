NEMA MESTA KRITIKAMA, KO IH IMA NEKA KAŽE: Stanković zadovoljan izdanjem Zvezde u Novom Pazaru

- Prvo kolo, težak teren, težak put... Nema mesta za kritike. Ko ih ima, neka kaže. Šta bi bilo da smo igrali lepršavo i izgubili utakmicu?, pitao se Dejan Stanković.

Zadovoljan je igrom svog tima.

- Svaka čast momcima, borba je bila, dueli, faulovi... Prekidi, duge lopte... Nikome neće biti lako ovde, teren je bio mekan jer je pre tri dana bio sneg, kaže Stanković.

Najzadovoljniji je odnosom svojih igrača na ovom meču.

- Zadovoljan sam odnosom, znali smo da će biti teško. Sve ćemo biti bolji, imamo fenomenalne momke, jedva čekaju da igraju. Bitno je da se odmorimo, rekao je Stanković.

Zadovoljan je Stanković što se tri strelca iz isto toliko linija tima upisalo.

- Imamo u sastavu fudbalere koji su spremni da igraju u svakom momentu, nebitno da li je to minut ili devedeset minuta. Takođe, uz to, i širok igrači kadar. Raduje me što su strelci bili različiti. Sada nas čeka odmor, trening, pa utakmica sa Radničkim iz Niša, zaključio je Stanković.

Kurir sport

Kurir