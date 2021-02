GOLGETER I PRE SVEGA OTAC, ANDRIJA KALUĐEROVIĆ: Svaki gol je za moje sinove, posebno za Lazara koji je još u bolnici!

samo on zna kako mu je

Andrija Kaluđerović satkan je od čvrstog materijala. Posle nesreće koja ga je snašla pre nepunih mesec dana, kada mu je od udara struje teško povređen sin Lazar, iskusni napadač smogao je snage da se vrati na teren i golom donese tri važna boda Radu protiv Proletera. Proslavu pogotka posvetio je sinovima Lazaru i Luki sa podignutim prstima u obliku slova L.

Rad je golom Andrije Kaluđerovića u nedelju stigao do tri vredna boda u borbi za opstanak u Superligi.

- Mnogo mi znači gol, a još više za ekipu. Ovo su izuzetno tri važna boda u borbi za opstanak. Ne treba da nas hvata euforija. Nadam se da ćemo naredne utakmice igrati sa još više samopouzdanja. Lično i dalje imam veliku glad za golovima, to je nešto što neće prestati dok sam živ, hrana koja mi uvek prija – počeo je razgovor za Kurir Andrija Kaluđerović (33).

Posle gola iskusni napadač imao je zanimljivu proslavu. Obe ruke podignute uvis, a prstima je pokazivao dva slova L.

- To je posveta mojim sinovima Luki i Lazaru! To je bio gol za moje sinove! Oni prate tatu i vole fudbal. Imam i Stefana, on je najmlađi i neće se ljutiti, jer je još mali.

Sedmogodišnji Lazar nastradao je polovinom januara, kada je u dečijoj znatiželji uhvatio strujni kabl koji se otkinuo sa bandere. Brzom intervencijom lekara spasen mu je život, ali mu je amputirana šaka i tri prsta na nozi. Dečak je preživeo strujni udar od 20.000 volti.

- Sin Lazar je i dalje u bolnici. Našli ste me baš u poseti, ovde u Novom Sadu. Iskoristio sam slobodan dan da malo zamenim suprugu i budem sa njim. Bolje je, ali su povrede toliko teške da je nezahvalno reći kada će sve da se završi. Uz Božju pomoć, biće sve kako treba.

Fudbal i sport uspevaju da Andriji makar malo unesu radosti u život. Gol protiv Proletera bio je njegov 71. u Superligi, čime se samo učvrstio kao apsolutno najbolji golgeter u domaćem prvenstvu.

- Znači mi svakako što sam najbolji! Neću da budem lažno skroman, želim da dajem još golova i učvrstim to mesto. Ako me neko bude stigao, čestitaću mu. Rekordi postoje da bi se rušili, ali dok god budem igrao trudiću se da dižem lestvicu, pa dokle stignem…

Andrija Kaluđerović nije bio na priprema sa Radom u Turskoj. Međutim, već u prvom kolu pokazao je da je maksimalno spreman.

- Prošao sam odlične pripreme sa Radovanom Krivokapićem. Svakodnevno smo trenirali u Novom Sadu. On je sjajan trener i moj prijatelj iz Lovćenca. Nadam se da ću uskoro da ga vidim kao trenera nekog od klubova Superlige. Uporedo sa tim, igrao sam mali fudbal. I to sa jednom sjajnom ekipom ljudi. Sa bivšim igračima Vojvodine Lanetom Jovanovićem, Milošem Krasićem, Milanom Stepanovom, Lazarevićem i ostalim društvom. Zahvalan sam im što su mi omogućili da se uz taj fudbal dobro spremim za Superligu. Možda je baš fudbal sa njima bio ključ da ovako dobro počnem prolećni deo sezone.

Iskusni napadač je pravi fudbalski globtroter. Igrao je za 22 kluba, u Evropi, Aziji, Australiji, Novom Zelandu…

- Jeste, igrao sam u mnogo zemalja. Međutim, posle ovoga što me je snašlo sa sinom ne želim da planiram bilo šta za budućnost. Sigurno je da nigde neću putovati bez njega. Ako se on bude oporavio i mogao da putuje do leta, a ja budem u dobroj formi i dođe neka dobra ponuda, voljan sam da se opet oprobam u inostranstvu. Osećam se stvarno dobro i kako rekoh na početku razgovora, nisam izgubio glad za golovima – poručio je Andrija Kaluđerović za Kurir.

Podrška bivšem klubu Zvezda – Milan spektakl! Andrija Kaluđerović dve godine je nosio dres Crvene zvezde, u 43 utakmice dao je 11 golova. Igrao je pod komandom Roberta Prosinečkog, a i sada pažljivo prati igre bivšeg kluba. - Utakmica između Crvene zvezde i Milana biće spektakl! Očekujem da moj bivši klub pokaže hrabrost, jer imaju realne šanse u tom dvomeču. Jak je Milan, ali nije to onaj nekadašnji klub. Zvezda igra odličan fudbal sa Dekijem, želim im svu sreću - istakao je Kaluđerović.

