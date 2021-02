ŠVAJNŠTAJGER OTKRIO NAJINTIMNIJE DETALJE SVOG PRIVATNOG ŽIVOTA I PRIZNAO: Učim decu kako da daju, ljudi danas samo uzimaju!

U ekskluzivnom razgovoru za jednu televiziju, Švajnštajger se prisetio svoji početaka i kako je kao dete bio dobar i u skijanju.

„Izabrati fudbal nije bila loša odluka, tačno je da nisam toliko vlelo tešku skijašku opremu, trebalo je i da se ustane rano, na planini je hladno, nije bilo prijatno, mada uživao sam u hrani, imali smo dobru hranu između trka, ali ne žalim što sam odabrao fudbal“, kaže.

Navodi da je za jednog tinejdžera velika čast kada stigne poziv Bajerna iz Minhena,

„To je sjajno ako ste lokalni mladi igrač, bio sam nervozan, ali je bila velika čast. Sećam se 2002. kada sam ušao u prvi tim, kada je čovek mlad imao i greškice zbog kojih sam zažalio, zabavljao sam starije igrače, ali sam izvukao pouke, nije se desilo ništa strašno, to je smešan deo mog života. U to vreme ne razmišljate toliko o budućnosti, maštate da postanete reprezentativac i imate priliku da osvojite Svetsko prvenstvo ili Ligu šampiona, to je bio moj san. Gledao sam SP 1990. i maštao o tome da držim pehar u rukama“, priseća je Švajnštajger.

Govoreći o reprezentativnbim uspesima, Švajnštajger je istakao osvajanje titule prvaka sveta u Brazilu 2014.

„Iskreno, u vreme Beknbauera i Rumenigea su bile sjajne generacije, u moje vreme smo bili veoma uspešni, igrali smo barem polufinale, 2014. je bio pravi trenutak, osvojio sam SP, pobeda protiv Brazla je jedinstven slučaj, biće teško to ponoviti. Stvaranje tima je proces, kada sam prvi put zaigrao bili su tu Podolski i Lam, sada je došla nova generacija. U ligi smo razvijali mlade igrače koji su imali kvalitet, ali trebaju im i iskusni igrači da im pomažu. Mešavina generacija je najbolja stvar“, objašnjava.

S obzirom da i njegova supruga, naša teniserka Ana Ivanović, dolazi iz sveta sporta i da su oboje naučili da žive disciplinovano, Švajnštajger je govorio i kako to može da utiče na vaspitanje dece.

„Kada se deca rode zaboravite na sve. Za nas je veoma važno da naša deca budu vaspitana i da odrastu na pravi način, da im pokazujemo kulturu i tradiciju naših zemalja, moraju da imaju pravi mentalitet. Da naučite decu da daju, ljudi danas samo uzimaju i ne pokazuju prave vrednosti. Važno nam je da to pokažemo i pomognemo da odrastu“, rekao je.

