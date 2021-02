KINEZI BUŠE PISKIJA: Poznato do kada će Srbija čekati Dragana Stojkovića

Najveća prepreka je Piksijeva saradna sa Guangdžoum R&F, s kojim nije još sporazumno raskinuo ugovor, a kako prenose mediji vlasnici namerno odugovlače pregovore kako bi mu isplatili što manje novca.

Zbog toga je njegovo imenovanje na mesto selektora dodatno prolongirano, pošto vlasnici nisu pristali na kompromisno rešenje o raskidu ugovora.

"Kinezi sad namerno buše Piksija. Svesni su da se njemu i Fudbalskom savezu Srbije žuri, jer su kvalifikacije za Svetsko prvenstvo pred vratima. Kivni su na Piksija što nije želeo ranije da pristane na raskid ugovora, a u međuvremenu je odbio i da ponovo sedne na klupu Guangdžoua. U obe varijante bi pomogao klubu da smanji troškove", rečeno je izvoru lista "Informer".

Dragan Stojković je pre godinu dana smenjen s mesta šefa stručnog štaba Guangdžoua, ali je nastavio da prima platu koja bez poreza iznosi čak šest miliona evra godišnje.

"Guangdžou trenutno ne želi da mu isplati ni polovinu tog novca, a Piksi navodno neće da pristane na manje i oko toga se lome koplja", dodaje isti izvor uz poruku da su čelnici FSS u pripravnosti da se dogovore sa Piksijem čim se situacija reši.

Stojković je navodno već postigao sve uslove sa FSS, zna se i ko će mu biti saradnici, ali jasno je da postoji rok do kog je moguće čekati njegovo razrešenje situacije sa Kinezima.

"Baš su u petak najviši čelnici FSS obavili telefonske konsultacije i konstatovali su da je kraj sledeće nedelje poslednji rok do kog mogu da čekaju Piksija. Već su dva puta prolongirali izbor selektora, jer su apsolutno svi za to da vredi biti strpljiv kad je reč o Stojkoviću. I svake nedelje su konstatovali: 'Ako smo ga čekali dosad, možemo i još sedam dana'. Međutim, ako do kraja sledeće nedelje Piksi ne bude slobodan, onda će FSS morati da se okrene nekom drugom rešenju i to je jedinstven stav najužeg rukovodstva", dodaje izvor ovog lista.

Nezvanično, Stojković se već ponaša kao da je novi selektor i počeo je da priprema utakmice sa Republikom Irskom i Portugalom, a priča se da će uvesti i "gvozdenu disciplinu".

Podsetimo, kvalifikacije za Svetsko prvenstvo počinju krajem marta.

Kurir sport / Informer

