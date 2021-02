SJAJNI NORVEŽANIN NA RADARU ĐAVOLA! Solšer: Pažljivo pratim Halanda

Haland (20) je trenutno jedan od najboljih napadača sveta, a otkako je 2019. godine iz Red Bula prešao u Dortmund, za nemački klub postigao je 38 golova u 40 utakmica.

Solšer je svojevremeno u Moldeu trenirao Halanda. Njih dvojica su se sreli uoči Halandovog prelaska u Dortmund, nakon što ga je glavni skaut Mančester junajteda gledao kako igra protiv Liverpula u Ligi šampiona.

Skaj je preneo da je Junajted tada pristao da plati 20 miliona evra otkupne klauzule u ugovoru, ali da nije postignut dogovor o transferu.

Upitan da li njihov odnos može da pomogne Junajtedu u dovođenju Halanda, Solšer je za norveški VG rekao: "Sigurno je da će Erling imati fantastičnu karijeru, to sam oduvek govorio".

"Pažljivo pratim Erlinga. Da li smo proveli zajedno 18 meseci ili tako nešto, možda skoro dve godine. To je bilo fantastično vreme. On će sigurno imati sjajnu karijeru za Norvešku i za klub. Ide mu izuzetno dobro u Dortmundu i videćemo gde će završiti. Kao Norvežanin i neko ko je radio sa njim, naravno da sam srećan što igra dobro", naveo je on.

Halandov ugovor sa Dortmundom ističe 2024. godine, otkupna klauzula u ugovoru iznosi 75 miliona evra i stupiće na snagu na leto 2022. godine.

Za njega su zainteresovani brojni vrhunski klubovi, među kojima i Čelsi, Mančester siti, Real Madrid i Barselona.

"Daćemo sve od sebe da postanemo bolji tim, a on će dati sve od sebe da bude bolji igrač, ali gde će otići? Ne želim da kažem ništa osim da mu želim sve najbolje. On će odlučiti", dodao je Solšer.

