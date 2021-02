PLEJBOJ ZEČICA OTKRILA MRAČNU STRANU ZVEZDE BAJERNA: Nisam iznenađena što se Kasija UBILA! IMALI SMO AFERU DOK JE BIO S NJOM

Vest da je bivša devojka Džeroma Botenga izvršila samoubistvo samo sedam dana nakon raskida danima potresa svetsku javnost.

Manekenka Kasija Lenhart (25) pre pet dana pronađena je mrtva u svom stanu. Nesrećna devojka izvršila je samoubistvo sedam dana nakon raskida sa zvezdom Bajern Minhena Džeromom Boatengom, a detalji tragedije i dalje nisu poznati javnosti.

foto: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Boateng je ranije izjavio da mu je Kasija pretila da će ga uništiti.

"Plejboj" model Melisa Hov oglasila se nakon tragedije i tvrdi da nije iznenađena što je manekenka oduzela sebi život.

Melisa ističe da je i sama imala aferu sa Boatengom dok je bio u vezi sa Kasijom.

"Nisam iznenađena što se ovako završilo i što se ubila, jer momci poput Džeroma prave psihički haos devojkama. Poigravaju se sa njihovim emocijama. Onda dođe do takvog ludila i dogodi se to što se njoj dogodilo", kaže Melisa.

Ističe da je bila u potpunom šoku kada je čula šta se dogodilo.

"Bila sam šokirana, ali kasnije mi je sve bilo jasno. Žerom je s njom igrao igrice i evo šta se dogodi kada nekome to radite. Upoznala sam ga u Londonu, proganjao me je na društvenim mrežama. Tražio je da idem sa njim na jednu zabavu i pristala sam. Želeo je da dođem u Nemačku, ali to sam odbila. Izlazili smo nekoliko puta. Mislila sam da sam mu jedina, a onda sam na jednoj naslovnoj strani videla da je veren. Slao mi je poruke i ponašao se kao da nje nema. Prekinula sam svaki kontakt s njim jer je to previše drame za mene", tvrdi Melisa.

Kurir sport

Kurir