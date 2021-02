PANČEVA I SAVIĆEVIĆA SMO "OTELI" PARTIZANU! Cvetković se prisetio stvaranja čuvenog Zvezdinog tima: Za Piksija je bila prava BITKA

Popularni " Cvele " se dobro seća kako je izgledao dolazak Dragana Stojkovića Piksija i kako se tada vodio "rat" između "zvezdaša" i "partizanovaca" jer kako i sam kaže, ne dolazi takav igrač svaki dan u klub.

"Bez obzira na to što je Zvezda bila veliki magnet, velike peripetije su kada se dovodi veliki igrač. Jer si u to vreme imao jedan veliki Partizan, kao i druge velike klubove Dinamo, Hajduk, Vardar, Olimpiju, Osijek, koji su svi hteli dobre igrače. Kada se pojavi neko vanserijski kao Piksi mi smo imali veliku bitku, jer je u svakoj upravi bilo pitanje ko će prevagnuti – Zvezdaši ili Partizanovci. Jer u svakoj upravi pored tog kluba navijaju za Zvezdu ili Partizan. Skoro godinu dana smo se borili, da bi na kraju doveli Piksija", istakao je Cvetković u razgovoru za TV "Arenasport"

Cvetković je objasnio i kako su Darko Pančev i Dejan Savićević stigli na Marakanu.

Njih dvojica su u jednom trenutku imala dogovor sa Partizanom, ali je uprava Zvezde ipak uspela da ih dovede!

"To su dva slučaja koja su netipična. U to vreme predsednik upravnog odbora Zvezde bio je Miša Slepčević, direktor robnih kuća. On je uspeo svojim vezama i autoritetom, da Pančeva i Dejana Savićevića, koji su već bili potpisali za Partizan, preobrati na Zvezdu. To je bilo čudo da dva igrača takve klase, takve vrednosti sa već potpisanim ugovorima pređu u najvećeg rivala" objasnio je Cvetković.

