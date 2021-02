DIKA STOJANOVIĆ PRUŽIO PODRŠKU STANKOVIĆU I EKIPI: Mi smo Zvezda, moramo biti hrabri protiv Milana, kao 1988!

Crvena zvezda će se u četvrtak od 18 časova i 55 minuta sastati sa Milanom u okviru šesnaestine finala Lige Evrope, a to neće biti prvi susret ova dva rivala, s obzirom da su crveno-beli još davne 1988. godine ukrstili koplja sa Rosonerima, a upravo tog “tromeča” se prisetio Stevan Dika Stojanović.

- Milan je bio izuzetno kvalitetan tada. Oni su bili proglašeni za jedan od najboljih timova svih vremena, a u ekipi su pored Tasotija, Barezija, Maldinija, Virdisa, Anćelotija, Donadonija, bili i holandski internacionalci Gulit, Van Basten i Rajkard. Nisu nam davali velike šanse pred dvomeč koji nas je čekao, iako smo na kraju odigrali tri utakmice. Prvi susret se igrao u Milanu, a trener Branko Stanković je odlučio da na teren izađemo defanzivno. U italijanskom žargonu to bi se reklo „Katanaćo“ – totalna defanziva. Samo je Dragan Stojković igrao napred i mislim da je to jedna od najboljih utakmica u njegovoj bogatoj karijeri. Praktično je sam bio napred, i pored toga je uspeo da iskreira šansu iz koje je postigao pogodak. Anćeloti je posle meča izjavio da je čitav meč pokušavao da ga udari, ali da nije uspeo da ga stigne. Nažalost, posle datog gola, Milan je u sledećem napadu izjednačio. Nismo bili potpuno koncentrisani, praktično smo još uvek slavili postignut gol i verovatno je zbog toga usledila kazna. Morali smo više da vodimo računa o tome, ali svakako smo se sa povoljnim rezultatom vratili u Beograd - počeo je Stojanović.

Onda je usledio revanš i čuvena “beogradska magla”, kada je Crvena zvezda bila na korak od elimisanja Milana, ali je meč bio prekinut.

- Kada smo se vratili iz Italije, dobili smo veliko pojačanje iz vojske. To je bio Dejan Savićević. Jeste on služio vojni rok, ali je bio dosta spreman, jer je to bila sportska vojna četa gde su oni svakako redovno trenirali. Dobio je dozvolu da zaigra. Što se tiče te prve, čuvene utakmice u Beogradu, mislim da smo bili mnogo bolji od Milana. U prvom meču revanša nije igrao Gulit, jer su mislili da će mnogo lakše izaći na kraj sa nama. Međutim, prevarili su se. Mi smo vodili do 64. minuta, imali smo igrača više pošto je Virdis dobio crveni karton. Sve je bilo u našim rukama i bili smo na korak eliminiacije velikog Milana, ali se dogodilo, može se reći i čudo - totalno neočekivano je pala magla. Dan je bio lep i sunčan, niko nije očekivao takav scenario, a odjednom je izgledalo kao da je neko “prosuo mleko” sa neba. Savićević je postigao fenomenalan pogodak, koji nisam uspeo da vidim sa svoje pozicije, jer je već bila sumaglica. Kada je takva situacija, sudija mora da stane na centar terena i ako vidi sve četiri korner zastavice, utakmica se ne prekida. Ipak, usledila je odluka da se meč prekine i sutra odigra nova utakmica.

Smatra Stojanović da je to navelo Milan da “ozbiljnije” pristupi trećoj utakmici.

- Mi smo bili veoma emotivno iscrpljeni, a u Milanu su bili svesni da su nas potcenili, te su u novi meč ušli mnogo fokusiranije. Bili su bolji u tom meču, poništen im je i gol na početku meča, ali smo opet odigrali 1:1. Sećam se sjajnog gola Piksija na asistenciju Savićevića. I onda su usledili nesrećni penali... Pokazali smo da možemo da se nosimo sa velikim timom kao što je Milan. Iako smo tada bili eliminisani, Zvezda je počela da “rađa” ekipu koja je tri godine kasnije napravila veliki uspeh.

Ne usuđuje se Stojanović da prognozira rezultat duela u četvrtak.

- Nikad nisam voleo da prognoziram rezultat, kao ni ishod meča. Međutim, igrači koji budu nosili dres Crvene zvezde moraju da budu svesni da je naš klub u rangu sa Milanom. Nekad imamo bolji, nekad lošiji tim, ali smo kao klub na nivou evropskih velikana. Siguran sam da nas Milan neće potceniti, jer se dobro sećaju da im nije bilo lako protiv Crvene zvezde nikada kroz istoriju. Znaju oni ko smo mi i sigurno će izaći sa punim poštovanjem pred tim Dejana Stankovića.

Stojanović smatra da crveno-beli ne treba da se plaše nijednog rivala, pa ni Milana.

- Treba se ući bez straha u utakmicu. Ne treba čitati novinske tekstove u kojima se navodi kako će Milan doći u oslabljenom sastavu. Sa kakvim god igračima da dođu, oni će dati sve od sebe. Klub sa takvim renomeom interesuje svako takmičenje u kom učestvuje. Neće se oni opustiti, zato ne trebamo ni mi. Postoji šansa za povoljan rezultat, a upitno je i da li će biti publike na meču. Mi smo sa našim navijačima mnogo “opasniji” po rivala. Tada svaki igrač ima još veći motiv i dodatnu odgovornost. Šansa postoji, moramo biti hrabri.

Hvali popularni Dika trenera Stankovića i tim.

- Dejan Stanković je veliko trenersko ime u svetu fudbala. Znamo šta predstavlja, pogotovo u Italiji. On dobro poznaje italijanski stil igranja i odlično zna ekipu Milana. Siguran sam da će preneti prave savete našim fudbalerima. Crvena zvezda nije slučajno došla do ove faze takmičenja. Ne bih da izdvajam pojedince, ali verujem da postoji igrači koji mogu da reše dvomeč - zaključio je Stojanović.

