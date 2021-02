VULETIĆ ZA KURIR OTKRIVA PRAVI RAZLOG ODLASKA IZ PARTIZANA: Ako su drugi odlučili da se brane ćutanjem, ja to ne mogu i neću!

Sada već bivši potpredsednik FK Partizan i profesor Pravnog fakulteta u Beogradu Vladimir Vuletić u izajvi za Kurir otkrio je stvarni razlog napuštanja Humske i podnošenja neopozive ostavke.

U jednoj emisiji na televiziji sa nacionalnom frekfencijom Vuletić je otkrio kako je jedan od razloga za napuštanje uprave FK Partizan bio i to što se crno-beli nikada zvaničnim saopštenjem nisu oglasili vezano za slučaj Veljka Belivuka i njegovog navodnog "bunkera" na stadionu Partizana. Sve to je nama bio povod da što pre kontaktiramo profesora Vuletića koji nam je vidno razočaran potvrdio izrečeno u emisiji, uz dodatno obrzaloženje samo za naš portal.

- Hronično ćutanje Partizana o svim pojavama, događajima, nepočinstvima, institucionalnom urušavanju i najzad na pokušaje da se ceo jedan fudbalski klub kriminalizuje, da se Humska proglasi za Šilerovu a uprava kluba za jataka kriminalne grupe. Ako su drugi odlučili da se brane ćutanjem, ja to ne mogu i neću. Zna se ko se brani ćutanjem. To ćutanje je paradigma Partizanovog četvorogodišnjeg posrtanja. Misleći da je ćutanje put do izlaska iz mraka zaboravili su da je ćutanje uvek bilo prijatelj mraka. U tom mraku sada neka grcaju oni koji su izabrali da ćute sve ove godine - rekao je vidno frustrirani profesor Vuletić za Kurir, dodajući kako u narednih nekoliko dana možemo očekivati opširnije saopštenje za javnost koje će mnoge uzdrmati.

foto: FK Partizan

Podsetimo, 4. februara na stadionu Partizana pronađen je "bunker" navijačke gupe Veljka Belivuka poznatijeg kao Velja Nevolja, a koji je nešto ranije tog dana uhapšen zbog sumnje da je zajedno sa nekoliko svojih saradnika lišio života tri osobe, a smatra se i odgovornim za nestanak još nekoliko lica. FK Partizan se nakon ovog skandala nije oglašavao u javnosti, a jedini potez iz uprave Humske koji smo videli bila je ostavka potprepdsnika Vladimira Vuletića koji je to, bez sumnje, učinio kao jedan moralni čin nekoga ko oseća odgovornost za ove nemile događaje koji se vezuju za Partizan, što se svakako ne može reći za Miloša Vazuru i Milorada Vučelića koji zbog svojih zdravstvenih problema nemaju snage ni da se oglase povodim aktuelnih dešavanja u Humskoj.

Kurir sport / N. Ilić

Kurir