ZVEZDO, SAD SE POKAŽI! Stanković: Milanu se ne preti, ali HOĆEMO POBEDU

Crvena zvezda i Milan, treći put u Evropi! Srpski šampion danas od 18.55 na stadionu "Rajko Mitić" igra protiv italijanskog Milana prvi meč šesnaestine finala Lige Evrope.

Dejan Stanković veruje da njegova ekipa može iznenaditi velikog favorita.

- Milanu ne bi trebalo da se preti, to nam ne pada na pamet. Poštujem ih i sve ono što je mister Pioli uradio u proteklih šest meseci. Očekujem jak Milan. Pokazali su da žele da uzmu titulu i uđu u Ligu šampiona, a poraz od Specije može da bude samo jedna loša nedelja, to se svakom može desiti - rekao je Stanković. i otkrio da se nije čuo sa bilo kim iz Intera da zatraži pomoć oko Milana.

Crvena zvezda može da računa na sve igrače, izuzev povređenog Strahinje Erakovića. - Falko je dosta podigao što se tiče fizičke spreme, računam na njega, videćemo hoće li biti 90, 60 ili 45 minuta. Imao je problema, nije trenirao sa grupom 20 dana, u ovih dve ipo nedelje je dosta napredovao. Što se ostalih tiče, samo Eraković nije u stroju, pukla mu je metatarzalna kost u Nišu, zbog lošeg terena. Nije humano igrati na takvim terenima, ono je bilo nestvarno. Ostali su svi u redu, Velja Nikolić se vratio, trenirao.

Dejan Stanković je rekao da je zadovoljan da utakmica počinje rezultatom 0:0 i istakao da će njegov tim raditi na tome da sa "nečim odu u Milano".

- Pioli je uradio veliki posao sa Milanom. Bio je na izlaznim vratima, ali je ubedio klub da je veliki trener i stvarno tako mislim. Nebitno je koja ekipa i koji igrači će izaći protiv nas. Da li Ibra ili Mandžukić, da li Rebić ili Leao... Da li će uraditi neke promene, da mislim da hoće. Ali, to su njihove kalkulacije, oni treba da rade računice, a ne mi. Ne pretimo, spremni smo da ih dočekamo. Znamo njihov roster i ko može da igra.

foto: Profimedia

Mane Milanove igre razotkrila je Specija. - Specija je pokazala da se može igrati protiv Milana. Naša ekipa je drugačija, ne možemo da ih prekopiramo. Videli smo vrline i mane. Specija je igrala jednu utakmicu, sa dosta rizika, mi igramo dve utakmice. Njima se posrećilo jer su bili dosta hrabri. stvarno su me iznenadili i odigrali fenomenalnu utakmicu.

Stanković je više od decenije igrao u Italiji. - Poznajem italijanski fudbal, mogu to da kažem. Snaga Milana ne treba da se govori, imaju fenomnelanu istoriju, znamo kakva je liga u Italiji, a oni su do pre nedelju dana bili prvi. To ne sme da se potceni. Treba da budemo nogama na zemlji i da ne pretimo. Da tražimo svoje šanse i da iz ovog dvomeča izađemo što bolji.

Italijanski mediji posvetili su veliku pažnju duelu Zvezde i Milana, sa dosta analiza i intervjua, tamošnjim medijima pričali su Falčineli, Falko i Stanković. - U Italiji se igra prvenstvo svaka tri dana i s obzirom na to očigledno je da je Crvena zvezda zagolicala maštu tamošnjim novinarima. Mislim da su sasvim dovoljno izveštavali

O susretu sa Zlatanom Ibrahimovićem i mogućem odlasku na kaficu, Deki je rekao: - Videću Zlatana, izgrliti i izljubiti, a za kafu... Ne verujem da će biti vremena. Videćemo se u Milanu, kada bude bila pauza

foto: Starsport

Dejan Stanković kao novinar Ivanić: Biće 3:0 Dobro raspoloženi Dejan Stanković preuzeo je ulogu novinara i pitao Mirka Ivanića kako je video ekipu Milana kroz analize: - Hvala na pitanju. Usta su mi se posušila. Znamo kakav je fantastičan tim Milan. Jedva čekamo utakmicu, želimo da se nadigravamo sa takvim timovima. Oni jesu favoriti, ne bore se slučajno za titulu u Seriji A, ali to je dodatni motiv da se pokažemo - rekao je Ivanić i na pitanje koji rezultat priželjkuje rekao: - 3:0 za nas! Koji rezultat priželjkujem?! (smeh)

Pogađa na debiju Italijani prete Mandžukićem Italijanski novinari zapretili su Crvenoj zvezdi pred utakmicu sa Milanom i njenim pristalicama Hrvatom Marijom Mandžukićem (34)! Iskusni napadač bi trebalo da debituje za "roso-nere" u Beogradu, a do sada je na debijima postizao golove u dresu Zagreba, Dinama, Bajerna i Juventusa, i to svaki put kad god je utakmicu počinjao od prvog minuta.

