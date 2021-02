ZVEZDA NAPADA! Italijanima MAGLA neće pomoći - MILAN PADA NA MARAKANI!

Čekanju je konačno kraj, nakon nešto više od dva meseca, vratila su se i evropska takmičenja.

Kao i uvek, prva je na red stigla Liga šampiona, a u stopu je prati Liga Evrope, gde će Crvena zvezda, tačno 70 dana nakon prethodnog meča u ovom takmičenju, igrati prvu utakmicu šesnaestine finala Lige Evrope.

Protivnik je veliki Milan, a prvi od dva duela igraće se u Beogradu, gde će crveno-beli pokušati da iskoriste prednost domaćeg terena, koja postoji uprkos činjenici da će se igrati bez prisustva publike.

Navijači crveno-belih sa nestrpljenjem čekaju da vide kakav će sastav na teren Marakane poslati Milan koji je nekoliko dana uoči dolaska u Beograd izgubio prvo mesto u Seriji A.

Domaće prvenstvo u ovom trenutku je dosta bitnije takmičenje od Lige Evrope i postoje dobre šanse da Stefano Pioli odluči da protiv Zvezde odmori makar nekoga od najvažnijih igrača. Pogotovo zato što zna da „Rosonere“ čeka derbi za povratak liderske pozicije protiv Intera, pa zatim i teško gostovanje Romi.

Sa druge strane Zvezda je u prolećnom delu sezone zabeležila dve pobede u gostima, i dalje drži prvo mesto sa devet bodova više od Partizana, a za ovaj meč se dugo pripremala.

Trener, Dejan Stanković, ima veliko iskustvo kada su u pitanju utakmice protiv Milana, pa iako je završio karijeru pre osam godina, ako neko može da savetuje Zvezdine igrače to je - on.

A, kada je reč o igračima, Zvezda u svojim redovima ima fudbalera koji je već dao gol Milanu, a to je Dijego Falćineli. Italijan je to učinio 2016. godine, dok je nosio dres Krotonea i možda će upravo on biti presudan faktor utakmice u Beogradu.

