UŽIVO, VIDEO! SUBOTIČANI DOČEKUJU CRVENO-BELE: Spartak - Crvena zvezda (17.05), Falko počinje, Stanković sa dva špica!

Poznati su i sastavi timova:

Spartak Žk: Dujmović, Šimura, Ivančević, Tekijaški, Srećković, Milošević, Dunđerski, Savković, Tufegdžić, Marčić, Furtula.

Klupa: Vukanić, Jović, Šormaz, Vujanović, Vidaković, Branković, Vidović, Rajović, Đurasović, Bijelović, Jovanović.

Crvena zvezda: Borjan, Gajić, Pankov, Milunović, Rodić, Petrović, Nikolić, Ivanić, Falko, Pavkov, Falćineli.

Klupa: Popović, Degenek, Gavrić, Ben, Sanogo, Srnić, Vukanović, Krstović.

Mečevi ovih rivala uvek su bili izuzetno kvalitetni i zanimljivi, bez obzira što je tradicija ubedljivo na strani lidera prvenstva, pa nema razloga da tako ne bude i ovog puta.

Domaćini su tokom aktuelne sezone zabeležili jedanaest pobeda, uz četiri remija i sedam poraza, pa sa 37 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 5. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su kao gosti poraženi u duelu sa ekipom Metalca, a rezultat je bio 3:0. Gosti su tokom aktuelne sezone zabeležili devetnaest pobeda i dva remija, pa sa 59 bodova na svom kontu trenutno zauzimaju 1. mesto na tabeli. U prethodnom kolu su bili slobodni, jer je meč sa ekipom Mačve odložen, zbog nastupa u Ligi Evrope. Prethodni duel ovih rivala odigran u prvom delu sezone u Beogradu završen je pobedom ekipe Crvene zvezde, a rezultat je bio 3:2.

Šef stručnog štaba ’’golubova’’ Vladimir Buač ističe da su crveno-beli najkvalitetniji tim u zemlji, ali da veruje u svoje momke kojima je mladost jedini nedostatak da bi imali kontinuitet:

’’Prvo bih želeo da čestitam Crvenoj zvezdi na odlično odigranoj utakmici i ostvarenom rezultatu protiv jednog velikog Milana. Tom utakmicom su još jednom potvrdili da se radi o ozbiljnoj ekipi koja može da se nosi sa evropskim velikanima i da su trenutno najbolji u državi. Uprkos toj činjenici mi se nećemo predati, već ćemo ući u taj meč takmičarski nastrojeni, sa namerom da osvojimo sva tri boda. Verujem u moje momke , svaki dan sam sa njima i mislim da je samo mladost problem što nemamo kontinuitet, ali ubeđen sam da ako odigramo na našem najboljem nivou možemo do sva tri boda. Biće ovo veliki izazov za nas i veliki test. Drago mi je da su svi zdravi i da možemo da računamo na sve momke, čime će i naš kvalitet biti veći.’’

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković ističe da je meč sa Milanom u Ligi Evrope arhiviran, da je cilj nova pobeda i da zbog toga neće biti kalkulacija za sastavom u duelu sa Subotičanima:

’’Sećamo se svi utakmice protiv Spartaka iz prvog dela sezone, svi su uživali, bila je to otvorena, lepa, jaka utakmica. Hrabri Spartak je došao da se nadigrava sa Crvenom zvezdom i ja sam to pohvalio odmah posle meča. Očekujemo sličnu situaciju i u Subotici. Imamo samo jedan cilj, a to je da donesemo tri boda kući. Veljko Nikolić se vratio u trenažni proces, takođe tu su Gavrić, Krstović i Petrović, za sada nećemo priključivati nikoga više prvom timu. Momci treba da nastave da rade sa svojim trenerima i sigurno će neko od njih do kraja sezone dobiti pravu šansu. Svaka sledeća utakmica je najvažnija, sa tim za ovih godinu dana nisam imao problema i sumnjam da ću imati i u ovoj utakmici. Milan je arhiviran, sledeći meč je protiv Spartaka, pa ćemo onda opet da razmišljamo o Milanu. Već se povela priča kako ćemo igrati protiv Milana zbog dobijenih žutih kartona i povreda, ali u ovom trenutku zaista ne razmišljam o tome, nego o sutrašnjem meču protiv Spartaka. U Subotici će na teren izaći najbolji tim, ne kalkulišem u ovom trenutku, niti razmišljam o uigravanju za Milano.’’

Derbi susret 23. kola Super lige Srbije između Spartaka i Crvene zvezde igra se sa početkom u 17:05 časova.

