PIKSI JE AUTORITET! KOD NJEGA NEMA SPLAVOVA I LJUBAVNICA: Dejan Savićević BEZ DLAKE NA JEZIKU o novom selektoru Srbije (FOTO)

Predsednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević uveren je da će Dragan Stojković Piksi, njegov nekadašnji saigrač iz Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije, zavesti red kao novi selektor Srbije!

Savićević je u razgovoru za "Informer" poručio da Piski ima dovoljno autoriteta do ostvari svoj plan, da bi "bez dlake na jeziku" poručio kako su iz njegovog ugla izgledala ranija okupljanja Orlova.

Dragan Stojković Piksi foto: Starsport©

- Ako neko može da obuzda igrače, onda je to Piksi. On je pravi čovek da reprezentativcima probudi patriotizam i osećaj privrženosti zemlji. Rekao bih da to Srbija sada nema. Jer da ima, uz kvalitet igrača koji poseduje, sigurno bi se plasirala na Prvenstvo Evrope. Beograd ima mnogo splavova i možda su oni glavni problem reprezentacije Srbije - rekao je Savićević i dodao:

- Ako Piksi ne može da se nametne autoritetom i reši pitanje discipline na svim nivoima, onda ne znam ko bi mogao. Takođe, Piksi ne dozvoljava mešanje u posao. Kod njega ne prolaze one fore: „Ovaj mora da igra zbog menadžera."

Dejan Savićević foto: Starsport©

O paraleli između Piskija i igrača, Savićević je rekao:

- Nema potrebe da vučemo paralelu između Piksija igrača i Piksija trenera. Dobar je u svom poslu, i zna se da kod njega mora da bude gvozdena disciplina. U klubu je lakše uspostaviti red. U reprezentaciji je to teže, posebno što igrači na okupljanje nekada gledaju kao na relaksaciju. Dođu da se odmore, da obiđu familiju i ljubavnice.

(Kurir sport)

Kurir