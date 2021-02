UPRAVA FK NOVI PAZAR: Ovakvim istupima nanosi se nepopravljiva šteta domaćem fudbalu, ligi i svim vrednim ljudima

U vezi spornih događaja u Ivanjici na utakmici 23. kola Superlige između klubova Novi Pazar- Javor, oglasila se i uprava FK Novi Pazar.

Saopštenje prenosimo u celosti.

Oduvek se smatralo za cinizam i sramotu kad se očigledne stvari i pojave komentarišu pristrasno. Vrhunski je cinizam i još veća sramota ako teške opaske dolaze od prvog čoveka Zajednice klubova Super i Prve lige. Visoka funkcija koju vrši gospodin Dragomir Lazović trebalo bi da ga obavezuje da među prvima stane u kolonu s onima kojima je jedini cilj očuvanje ugleda našeg fudbala. Javnim obraćanjem u kojem svoje viđenje jedne fudbalske utakmice želi da nametne kao jedino istinito, a koje sa verodostojnošću nema ni najmanju dodirnu tačku, Lazović samo pokazuje da mu je aktuelna funkcija rezervna i da je on pre svega prvi čovek Javora, pa tek onda i neko bi trebalo da predstavlja i sve ostale klubove iz dva najjača ranga. Ne ruši ugled domaćeg fudbala počasni predsednik Novog Pazara, kako to zaključuje Lazović, već on, dajući sebi ekskluzivno pravo da prekraja činjenice na način koji odgovara samo jednom, u ovom slučaju njegovom klubu. Ovakvim istupima nanosi se nepopravljiva šteta domaćem fudbalu, ligi i svim vrednim ljudima koji časno i pošteno obavljaju svoje funkcije u fudbalskoj organizaciji. Razumemo da se svoj klub voli iznad svega, pa i da se za njega treba boriti svim sredstvima, ali neko ko je izabran da predstavlja 38 klubova kad postoje objektivni razlozi, a to ovoga puta jeste bio slučaj, jasno bi trebalo da se ogradi od pojava koje mogu ozbiljno da uzdrmaju temelje na koje se oslanja naše najjače takmičenje, a ne da ih otvoreno podržava. U nedostatku drugih argumenata Lazović imputira našem počasnom predsedniku i ono što nije rekao. Rasim Ljajić ni jednom jedinom rečju nije negirao trud i zalaganje igrača Javora, za razliku od Lazovića koji sebi dozvoljava kvalifikacije koje ne priliče ni najnižem klupskom činovniku, ističući da je Novi Pazar u Ivanjicu došao sa jasnim opredeljenjem prema gruboj igri. Posle svega rečenog, FK Novi Pazar bi imao dovoljno argumenata da ne učestvuje u radu Zajednice klubova Super i Prve lige, međutim, kao samosvesni i savesni ljudi ne želimo dodatno da otežavamo funkcionisanje fudbalskog udruženja od izuzetne važnosti za sve klubove širom Srbije. Ono što je doživeo Novi Pazar u Ivanjici sutra može da se ponovi i nekom drugom. Komentarom koji je dao, Lazović je ostavio previše prostora da upadne u zamku sopstvenih reči, mada nas ne bi začudilo da neku sličnu buduću situaciju zaključi sa – nije to isto, malo je drukčije – navodi se u ssaopštenju.

