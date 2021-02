PATRIJARH PORFIRIJE ME ODMAH POZVAO Zdravko Mamić otkriva: Mi smo prijatelji! Jesam katolik, ali ga ljubim svim srcem!

Nekadašnji predsednk zagrebačkog Dinama i verovatno najkotroverzniji sportski radnik na Balkanu, Zdravko Mamić, otkrio je da je jako dobar prijatelj sa novoizabranim patrijarhom srpskim - Porfirijem.

"Ja sam toliko oduševljen. Desilo se nešto predivno, gledao sam TV i gledao izveštaj sa inauguracije gde mu državnici i velikodostojnici čestitaju, nije prošlo pola sata i mislio sam 'moram naći način da svom prijatelju Porfiriju Periću čestitam' kad mi je zazvonio telefon. On mi se javio na telefon. Zvao me Dule Savić koji je bio pored njega, bili su tu još neki zajednički prijatelji. Porfirije mi se javio i ja sam iskoristio priliku da mu čestitam. Rekao sam mu da sam dirnut da se u trenutku svog slavlja i svih obaveza setio mene. On mi je kraju rekao da će moliti za mene, a rekao je da zna gde sam ja u Međugorju i da ja molim za njega" rekao je u intervjuu za banjalučku ELTA televiziju Mamić.

Tvorac Dinama imao je samo lepe reči za patrijarha Porfirija.

"To je jedna divna priča koja će obeležiti moj život sigurno, a možda i njegov. Sećam se da sam ga u Zagrebu ugostio na stadionu, proveo ga kroz svlačionicu. Sećam se kad smo na Cvjetnom trgu u Zagrebu uz tamburaše pevali zajedničke pesme. Vidim da je on više u sedam dana učinio za ljubav između srpskog i hrvatskog naroda, pa i svih naroda na ovih prostorima. Palac gore za Porfirija. On je i moj Porfirije i ja ga ljubim svim srcem, svim bićem i kad budem u prilici, bez obzira što sam katolik, neću se libiti da ga posetim u Beogradu i odem na njegovo misno slavlje", istakao je Mamić.

Podsetimo, Mamić je u junu 2019. godine osuđen na šest i po godina zatvora jer je navodno izvukao više od 30 miliona evra iz kluba. Mamić se pre izricanja nepravosnažne presude preselio u Međugorje u Bosnu i Hercegovinu odakle ne može biti izručen Hrvatskoj.

