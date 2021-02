TRENER MILANA PRED REVANŠ SA ZVEZDOM Stefano Pioli: Čeka nas težak meč!

Trener fudbalera Milana Stefano Pioli rekao je danas da očekuje težak meč protiv Crvene zvezde i dodao da će njegova ekipa morati da odigra dosta kvalitetno ako želi da prodje dalje u Ligi Evropa.

"Put u Evropi je bio težak. Normalno je da se suočavamo sa poteškoćama, ali smo uspeli da ih prevazidjemo. Sutra imamo malu prednost... Moraćemo da odigramo dosta kvalitetno ako želimo da prodjemo dalje", rekao je Pioli, prenose italijanski mediji.

"Imam igrače da održim visok nivo, čak i sa utakmicama na svaka tri dana. Poznajemo protivnika, poznaje i on nas. Biće to teška utakmica, ali je u našem dvorištu. Želimo da idemo dalje u Evropi", dodao je on.

Fudbaleri Milana, posle 2:2 u Beogradu, sutra dočekuju Crvenu zvezdu u revanš meču šesnaestine finala Lige Evropa.

Ekipa Milana je poražena u poslednje dve utakmice u Seriji A, od Specije i Intera.

"U nedelju nismo bili srećni, ali postojala je želja za ponovnim pokretanjem. (Protiv Intera) samo pogrešili u nedostatku intenziteta bez lopte, posebno u prvih pola sata. Nije neuspeh izgubiti utakmice, neuspeh je odustati nakon pada. Moramo da počnemo ponovo da igramo intezivno i kvalitetno, već od sutra", rekao je Pioli i istakao da je njegova ekipa motivisana i "gladna" kao i pre nekoliko nedelja.

Odbrana Milana nije bila na zavidnom nivou u poslednje vreme, ali je Pioli naveo da je uvek pogrešno deliti odgovornost na pozicije u timu.

"Trudimo se da napadamo i da se branimo kao tim. Činjenica da smo primili toliko golova sugeriše da nam je ponekad nedostajalo koncentracije. Moramo ponovo da počnemo da igramo sa ritmom i doslednošću", rekao je on.

Na udaru kritika bio je i kapiten Alesio Romanjoli, a trener Milana je istakao da ne voli igru pronalaženja žrtvenog jarca.

"Pobedjujemo kao tim, gubimo kao tim", rekao je Pioli.

Utakmica Milano - Crvena zvezda igra se sutra od 21.00.

Beta

Kurir