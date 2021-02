PIKSI IMA AUTORITET: Drulović o izboru Dragana Stojkovića za selektora

- Piksi je veliko ime i ima autoritet, tako da očekujem da će da bude bolje nego što je bilo do sada – istakao je Drulović.

On je sa reprezentacijom Srbije do 19 godina starosti osvojio Evropsko prvenstvo, ali mu to nije bilo od pomoći kada je preuzeo seniorski tim, pošto je napustio kormilo vrlo brzo.

- Svi treneri koji su napravili uspehe su sklonjeni sa strane zbog toga. Teško je opisati, ima mnogo uticaja oko srpskog fudbala. Možda ima ljudi koji ništa nisu dali srpskom fudbalu, ali imaju uticaj na to koliko će selektor trajati i koji će selektor da dobije šansu. Nemamo kontinuitet – dodao je Drulović.

On zaključuje da nije bio zadovoljan ophođenjem čelnika Fudbalskog saveza Srbije dok je sam bio na čelu reprezentacije.

- Ja sam kao vršilac dužnosti selektora vodio Srbiju na četiri meča, igrali smo odlično, imao sam dogovor da nastavim posao. Lobi oko FSS je učinio sve da ja ne ostanem selektor. To je moje lično mišljenje, ali taj ko je u tom trenutku bio protiv mene – bio je protiv srpskog fudbala – zaključuje Drulović.

