ĆIRO BLAŽEVIĆ KAO I UVEK OŠTRO, U SVOM STILU: Trebalo je da izađu na teren i da kažu - e, sad ćemo Milanu je*ati mater!

Eliminacija Crvene zvezde od slavnog Milana nije neočekivana, ali posle dva remija ostala je svest da je baš malo nedostajalo da se evropski gigant, sedmostruki prvak Evrope, baci na kolena.

Specijalno za Kurir analizu dvomeča uradio je legendarni hrvatski trener Miroslav Ćiro Blažević, govoreći o crveno-belima kao o svom klubu.

- Malo je falilo, sine moj. Malo. Ali to na kraju uvek bude mnogo. Sreća je, baš kao i nesreća, ta koja na kraju zakamuflira sve. Važno je da sad i mi imamo utisak da možemo i sa najvećima. To je dobro za buduće utakmice - kaže Blažević, a na pitanje šta je to "malo" konkretno, u svom stilu odgovara:

- Falilo je autoriteta! Da su ušli u utakmicu u stilu "ko vam je*e mater". Da su izašli na teren i rekli "e, sad ćemo je*ati mater Milanu". Eto, to je falilo. Ali, ponavljam, ostao je utisak da se može sa velikanima. Još jedna stavka je posebno važna iz Ćirinog ugla:

- Veliki je hendikep to što nema navijača na stadionu. Veliki za sve nas, a najveći za fudbalere, veruj mi. Ipak, na kraju je najvažnije da smo svi živi i zdravi u ova teška i čudna vremena.

Morali smo da pitamo Ćiru i može li Dinamo izaći na kraj sa Totenhemom u Ligi Evrope.

- Ako budu verovali da mogu, onda će moći. Trener je optimista, dobro je to, na tome treba insistirati. Dolazi Murinjo, koji je faca, pa je i motiv veći zbog toga.

Dobio je Ćiro Blažević nedavno ponudu od Novog Pazara da preuzme trenersku klupu, ali se nije prihvatio posla.

- Imam 86 godina i sigurno sam sada bolji trener nego što sam ikad bio, ali mi razum govori da nemam pravo da radim. Treba biti realan. Uvek sam govorio da ću umreti na klupi i želim da zahvalim Novom Pazaru što mi je to ponudio - kaže nam Ćiro, a na konstataciju da još nije vreme da "ode na klupu", kroz osmeh konstatuje: - E, što si bezobrazan, pi*ka ti materina. Meni su sati odbrojani, meni se žuri.

