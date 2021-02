UŽIVO, VIDEO! CRVENO-BELI IMAJU NOVI ISPIT POSLE MILANA: Crvena zvezda - Proleter (17), SASTAVI

Tok meča

CRVENA ZVEZDA: Borjan – Gajić, Milunović, Degenek, Rodić – Petrović, Nikolić – Ben, Kanga, Ivanić - Pavkov.

PROLETER: Župić – Leandro, Mitrović, Marjanović – B. Milošević, Kojić, Ilić, Kovačević – Tomović, Živojinović – Mirosavljev.

Sastavi

Šef stručnog štaba crveno-belih Dejan Stanković najavljuje da će protiv Slanobaraca na teren izvesti najjači sastav, a da su ciljevi i filozofija igre poznati:

’’Što se tiče povređenih igrača, Gobeljić i Ivanić su pokazali da su spremni i u Milanu. Jedina dilema je Falko koji je u Subotici osetio malu kontrakturu na loži, ostali igrači su spremni. Spremamo utakmicu za utakmicu, sigurno je da su naša filozofija i ciljevi poznati. Sutrašnja utakmica je najvažnija u ovom momentu i osim tri boda ništa drugo ne uzimamo u razmišljanje. Teren je najbolje merilo, da bismo mogli da igramo fudbal kao u Milanu, moji igrači moraju da budu spremni. Upravo to je zasluga mog stručnog štaba, momaka koji se bave fizičkom spremom, na čelu sa Federikom Panonćinijem. Ne bismo mogli da namestimo igru onako kako želimo da oni nisu spremni da odgovore na postavljene zadatke. Bitan faktor je i volja, ali ukoliko fizička sprema nije na zadovoljavajućem nivou nemoguće je ostalo sprovesti u delo. Videćemo da li će Katai moći da počne meč. Što se tiče emotivnog pražnjenja na to moramo da se navikavamo, mi smo profesionalci, fudbal se igra i dalje. U ovom trenutku su ciljevi prvenstvo i kup, emocije mogu da budu prisutne, prvi i drugi dan, posle toga se resetujemo i idemo dalje.’’

Šef stručnog štaba gostujućeg tima Branko Žigić ističe da će njegov tim pokušati da iskoristi umor protivnika, kao i da je neophodno da se greške svedu na minimum:

’’Zadovoljan sam izdanjem svojih igrača u prva četiri kola, siguran sam da smo po prikazanoj igri zaslužili koji bod više. Pristupom smo odgovorili na svakoj utakmici, realizacija je mogla biti za koji gol bolja, a i nešto lošiji tereni su uticali da se iz tih utakmica u kojima smo izgubili izvuče pozitivan rezultat. Kako vreme bude odmicalo bićemo sigurno još bolji, rezultatski, do tad moramo dobro da radimo i da rastemo u svakom pogledu. Ekipa je dosta mlada, puna energije, malo su nas poremetili odlasci iskusnih igrača, isto tako povrede u nekim utakmicama, kao i suspenzije zbog kartona koji se nameću kao normalna pojava u ovom delu takmičenja. Sledi Crvena zvezda, po svemu najbolji tim Super lige Srbije. Utakmica dolazi njima nakon evropske utakmice, a nama posle poraza kod kuće gde moramo negde da popravimo taj rezultatski bilans. U dva poslednja susreta oba puta smo ostavili dosta dobar, pozitivan utisak. Međutim oba puta smo poraženi, kod nas 0:1 i tamo 2:1. Treba da budemo dosta hrabri, da probamo da iskoristimo prisutan umor kod domaćina, iako Crvena zvezda ima roster od 35 jednakih igrača. Moramo da svedemo greške na minimum, jer će protivnik ako i neke od ovih ekipa do sad nisu kažnjavale svaku, oni sigurnu iskoristiti. Moramo da popravimo realizaciju, jer bi nam gol sigurno olakšao posao ka pozitivnom rezultatu. Apsolutni su favoriti, što tabela dovoljno govori, na nama je da pokušamo i da se nadamo najboljem. Sve ćemo uraditi da do toga dođe.’’

Meč 24. kola Super lige Srbije između Crvene zvezde i Proletera igra se sa početkom u 17 časova.

