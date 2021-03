NIJEDAN TRENER NIKAD NIJE POSTUPIO KAO CICO: Kranjčar naredio igraču da promaši penal VIDEO

Kranjčar je preminuo nakon kratke i teške bolesti, u bolnici u Zagrebu.

Osim po bravurama na terenu i uspesima na trenerskoj klupi Kranjčar će biti upamćen i po nesvakidašnjem potezu.

Naime, na utakmici Azijske Lige šampiona između Al Nasera i Sepahana, Kranjčarevoj ekipi dosuđen je penal, ali je najstožijoj kazni prethodilo izbacivanje lopte u aut zbog povrede igrača, a onda je u fer vraćanju lopte protivniku, albanski internacionalac Dževair Sukaj pritrčao i uzeo loptu, a golman ga oborio.

Nesportski penal naljutio je Kranjčara koji je ustao sa klupe i signalizirao svom igraču Omadu Ebrahimiju da namerno promaši. Napadač Sephana ga je poslušao i pri izvođenju jedanaesterca samo dodao loptu protivničkom golmanu.

Sephan je u tom trenutku vodio sa 1:0, a do kraja utakmice stekao je prednost 3:0.

Kranjčar je rođen 15. novembra 1956. godine, a svojevremeno je bio reprezentativac Jugoslavije.

On je svoju fudbalsku karijeru započeo u Dinamu iz Zagreba, za koji je nastupao punih 10 godina od 1973. do 1983. godine. Nosio je i dres Rapida iz Beča i Sent Polena. Sa Dinamom je osvojio i jednu titulu prvaka Jugoslavije.

U reprezentaciji Jugoslavije je skupio 11 nastupa i postigao je tri pogotka.

U trenerskoj karijeri je bio selektor Hrvatske od 2004 do 2006., a vodio je i Crnu Goru pre 10 godina. Bio je trener Dinamo Zagreba u nekoliko navrata, a poslednji posao obavljao je kao selektor olimpijske selekcije Irana.

Kurir sport

Kurir