FUDBALER O KOME SE PRIČA! Bio je ludo ZALJUBLJEN u Soraju, sada trese mreže redom u "njenoj" Rusiji!

Sezona iz snova za Đorđa Despotovića! Napadač Rubina i reprezentacije Srbije igra u životnoj formi! Trenutno je treći strelac ruske lige, a za vikend je blistao u duelu sa Spartakom.

Dva komada srpskog napadača usred Moskve utišala su Otkritje arenu i znatno udaljila moskovski tim od titule. Rubin je slavio sa 2:0 i približio se gornjem delu tabele. Ovo su bili osmi i deveti gol Despotovića u tekućoj sezoni, što ga stavlja na drugo mesto liste najboljih strelaca Premijer lige Rusije. Nagrada za sjajne igre u poslednjih godinu dana stigla je i u vidu poziva u reprezentaciju, a nema sumnje da ga čeka mesto i u Piksijevom timu ako nastavi u ovom stilu.

foto: Www.crvenazvezdafk.com

Despotovićeva karijera bila je puna uspona i padova. Posle sjajne sezone u Spartaku iz Subotice otišao je u Belgiju, gde se nije previše zadržao jer je dobio poziv od Crvene zvezde. Na Marakani i nije dobio pravu šansu, pa je usledio odlazak na istok. Tamo je zablistao, a kruna svega je ova sezona u Rubinu. U periodu kada je igrao za Zvezdu, došao je u centar pažnje javnosti izjavama ljubavi prema starleti Soraji Vučelić:

- Jedan moj drug je poznaje i zamolio sam ga da mi sredi da je upoznam, pa sam je muvao. Ona me je sve vreme kulirala zato što je zauzeta. To mi smeta, ali ću je čekati da ponovo postane slobodna. Ona je ozbiljna riba, teško da bi bila s nekim od nas. Ne potcenjujem sebe, ali to je tako. Odlepio sam za njom - pričao je Đorđe tada za Kurir.

Zanimljivo - putevi su im se opet ukrstili. Soraja trenutno živi u Moskvi, odakle je njen sadašnji partner, o kome se zna samo da je moćni ruski biznismen.

Život za film - od Zvezdine majice do dresa Srbije 1. U centar pažnje ovdašnje javnosti Despotović je došao još dok je igrao za Spartak iz Subotice. Tada se pojavio na jednom gostovanju na SOS kanalu u majici Crvene zvezde. To je izazvalo revolt među pristalicama kluba sa severa Srbije i oni su zahtevali da Đorđe momentalno napusti klub. 2. Kada je bio član Crvene zvezde, ostao je bez "devetke" koju je imao na dresu. Razlog - čelnici kluba želeli su da taj broj nosi mladi Luka Jović, u kome su videli potencijalnu zlatnu koku za prodaju. 3. Dečački iskreno izašao je Đorđe u javnost i pričao kako se zaljubio u Soraju. To je bilo potpuno nezamislivo do tada, jer bi se malo ko odlučio da to uradi javno. Inače, danas Despotović i ne prati Vučelićevu na društvenim mrežama. 4. Prethodnih godina čelni ljudi FS Bosne i Hercegovine kontaktirali su sa Despotovićem u želji da obuče njihov dres, ali to se nije desilo. Đorđe je sačekao i dočekao svih pet minuta u državnom dresu Srbije (pozivan u vreme Ljubiše Tumbakovića).

Kurir sport / Miloš Bjelinić

Kurir