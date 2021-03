KAKO JE KRSTAJIĆU PROPAO TRANSFER U SELTU: Samo Zoran Stojadinović i "beogradsko podzemlje" znaju istinu!

Prisetio se Mladen Krstajić u ispovesti za Kurir, kako je umesto u Nemačku, mogao da ode u Španiju iz Partizana.

Praktično sve je bilo završeno sa Seltom, a onda je transfer propao...

foto: KURIR

- Pre odlaska u Nemačku, imao sam skoro pa predugovor sa Seltom iz Viga. To je završavao Zoran Stojadinović, menadžer. Bila je to gotova stvar, 1999. godine. Međutim nisam otišao u Španiju. Sticajem okolnosti, bile su to lude godine beogradskog podzemlja. Nazvao me je Zoran Stojadinović i rekao mi da je sve propalo. Zašto je propalo? Pa, pitajte Zorana Stojadinovića! Ja neću pričati. I onda pada sve u vodu. Roditelji izbegli, jedna sestra nema stan, svi na teretu drugoj sestri u trošnoj kući, nas 15 u dve sobice, niko nema stana... Dno dna! Bez obzira što sam ja u Partizanu, jer primanja u to vreme nisu bila ništa specijalno, da bih mogao da uštedim.

I onda je čini se Božjom voljom režiran transfer u Nemačku.

foto: Nemanja Nikolić

- Počinju sankcije za letove, sprema se bombardovanje Srbije. U aprilu meni jedan drugar kaže da dolazi jedan menadžer da me gleda, tačnije moju brzinu. Obilić je tada bio strah i trepet u Srbiji, sa pokojnim Arkanom. A, mi igramo protiv njih u Humskoj. Neka situacija, neki sprint, ja protiv Obilićevog napadača Kovačevića dobijem svaki sprint. Posle utakmice, dolazi Švabo i kaže mi da sam ga zadovoljio i da bi on hteo da mi bude agent. Kažem, dobro.

foto: Kurir štampano

Nemci su poznati kao narod koji se previše ne premišlja, to je i spasilo Krstajića.

- Posle toga igram, za reprezentaciju protiv Kine, uđem na loptu i umesto da je primim, stanem na nju i padnem. A, mene na tribinama gleda Klaus Alofs, direktor Verdera, u društvu Husnije Fazlića skauta. Heeeej! Došli ljudi preko Budimpešte da me praktično kupe, potpišu. A, ja odigrao katastrofalno. Sedamo posle utakmice u restoran „Orač“, smeje se Alofs i kaže mi, da sam te danas prvi put gledao ne bih te kupio. Odemo posle kod Zeke i Bjeke u kancelariju (Žarko Zečević i Nenad Bjeković op.a.) i tu padne dogovor. A, ja se tada pomirio da neću otići preko. I šta ti je sudbina. Upadnem u ekipu koju je Alofs pravio za osvajanje Bundeslige, a mi smo 2004. uzeli titulu i Kup Nemačke - prisetio se Krstajić.

Kurir sport/A. Radonić

Kurir