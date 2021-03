SVI SMO KAO KLINCI HTELI BITI CICO: Prosinečki potrešen zbog smrti Kranjčara VIDEO

Legendarni fudbalski as Robert Prosinečki sa ogromnom tugom se oprostio od Zlatka Cice Kranjčara, koji je preminuo u 65. godini,

Kranjčar je preminuo nakon kratke i teške bolesti, u bolnici u Zagrebu.

Mnogi posebno pamte utakmicu protiv Seltika, baš kao i trenutke radosti zbog uspeha koje je Kranjčar te večeri delio u zagrljaju s Robertom Prosinečkim.

''Meni je uvek bio poseban. Svi smo kao klinci želeli da budemo Cico, a naše dugogodišnje prijateljstvo je nešto na što sam posebno ponosan. Cico je bio strašan igrač, silno talentovan trener, neko ko je ispisao istoriju Dinama, zagrebačkog i hrvatskog fudbala. Veoma sam volo i Niku, Elviru, celu porodicu", reško je podneo smrt Kranjčara Robert Prosinečki.

Kranjčar je rođen 15. novembra 1956. godine, a svojevremeno je bio reprezentativac Jugoslavije.

On je svoju fudbalsku karijeru započeo u Dinamu iz Zagreba, za koji je nastupao punih 10 godina od 1973. do 1983. godine. Nosio je i dres Rapida iz Beča i Sent Polena. Sa Dinamom je osvojio i jednu titulu prvaka Jugoslavije.

U reprezentaciji Jugoslavije je skupio 11 nastupa i postigao je tri pogotka.

U trenerskoj karijeri je bio selektor Hrvatske od 2004 do 2006., a vodio je i Crnu Goru pre 10 godina. Bio je trener Dinamo Zagreba u nekoliko navrata, a poslednji posao obavljao je kao selektor olimpijske selekcije Irana.

