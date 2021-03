KRSTAJIĆ OTKRIO TAJNU MUNDIJALA: Zašto je na SP otišao Luka Jović, a ne Mijat Gaćinović! Bane je morao biti zamenjen

Govorio je Mladen Krstajić o problemima sa kojima se suočio kao selektor srpske fudbalske reprezentacije. Posebno pred put na Mundijal u Rusiji, kada je bilo mnogo nezadovoljnih među fudbalerima.

- Da li je bilo nekih igrača koje sam mogao da vodim na Mundijal u Rusiju, a nisam? Sad, kad vratim film, naravno da je moglo drugačije. Pitali su me odmah, otkud Luka Jović? Imali smo Mitrovića i Prijovića, koji nas je odveo na SP, kako da njega ne vodim, iako je bilo pritisaka za njega, jer je otišao u Saudijsku Arabiju. Luka Jović mi je bio potreban kao treći špic, realno. Nažalost, Gaćinović koji je igrao u kvalifikacijama nije otišao. Možda je on više zasluživao, nego Jović. Nekoga od mlađih igrača morao sam da vodim. Ali, ja sam pravio tim. E, to je nešto što sam ja prošao - kazao je za Kurir Mladen Krstajić.

Poredio je tu situaciju u kojoj se sam zadesio, kada je bio fudbaler i kada je njemu bila načinjena nepravda od strane tadašnjeg selektora Slobodana Santrača, pred Mundijal u Francuskoj 1998. godine.

- Trebalo je da idem na SP kao igrač, a ode pokojni Bunjevčević umesto mene. Prođem pripreme sa reprezentacijom, oni iz Hajata na mundijal, a ja i Grozdić kući. Šta da radim, višak! A, otišli su Albert Nađ i Miki Stević. Neko od njih dvojice je igrao levog beka, moju poziciju, a ja nisam otišao. Koji je to apsurd? A, obojica zadnji vezni. Selektor je tako sastavio i gotovo. I zato imam pravo da kažem da sam pravio tim i da je u Rusiju otišla ekipa koju sam ja odabrao.

Posebna priča oko početka selektorovanja Mladena Krstajića vezana je za ime Branislava Ivanovića.

- Bane Ivanović! Nije tu bilo nerazumevanja. Poštujem Baneta i njegovu karijeru, čak smo nešto malo i igrali zajedno u reprezentaciji. Razmišljao sam na duže staze. Danas je neko tu, sutra dolazi neko novi. Hajde da ne pravimo mitove. Imao sam viziju da podmladim reprezentaciju. Gledao sam da neko ko može više da doprinese bude novi kapiten. Moja ideja je bila Aleksandar Kolarov. Moja odluka i moj stav. Nema tu bilo kakve sujete i bilo čega protiv bilo koga. Da se vrati situacija opet bih isto uradio. Verujem da je Kolarov mogao da izvuče više od svlačionice. Nešto lično protiv Baneta, ili bilo koga, nemam ništa. Onda ide priča, da li ću ga staviti, ili neću. Da li će Bane srušiti Dekija Stankovića? Hajde sad da gledamo Mitrovića, da ga guramo, da ima 110 utakmica. Ako nastavi ovako, srušiće sve rekorde. Kakve veze da li neko ima 30 ili 50 utakmica? Čime se mi bavimo? To su srpska posla! Ko ima najviše utakmica u dresu Srbije? Baš me briga! Ne interesuje me! To su nebitne stvari u životu - zaključio je Mladen Krstajić.

Kurir sport / A. Radonić

Kurir