NIKOLIĆ IZ MOSKVE PROKOMENTARISAO LALATOVIĆA: Evo šta je rekao o Partizanu!

Srpski fudbalski stručnjak i trener ruske Lokomotive, Marko Nikolić, govorio je pred duel Partizana i Vojvodine u Superligi Srbije o trenerima Aleksandru Sanojeviću i Nenadu Lalatoviću i izneo očekivanja o meču dva tima koja je tokom karijere trenirao.

Partrizan i Vojvodina se prvi put susreću u u 2021. godini, a u poslednje vreme Novosađani su bili uspešniji od Beograđana...

- O Lali moram da kažem nekoliko reči. Zaslužuje sav respekt zbog rezultata koje je pravio u svim klubovima u kojima je radio. Posebno u Vojvodini, ali i Čukaričkom i svim, takozvanim, manjim klubovima. Gde god da je radio uspevao je da dođe do rezultata. Trener koji je imao svoje metode rada, ali koji uvek daje rezultate i koji je uvek motivisan protiv Partizana. Svo poštovanje zaslužuje za te rezultate, jer rezultati su najvažniji - rekao je Nikolić iz Moskve za Arenu sport.

foto: Starsport©

. Lalatović je u karijeri devet puta pobedio Partizan! Sa Vojvodinom, Napretkom, Čukaričkim i niškim Radničkim mu je to polazilo za rukom... Sada će ispred njega biti crno - beli na čelu sa Aleksandrom Stanojevićem... - Moram da pohvalim Partizan sa Stanojevićem, u to nisam imao sumnje ni kad je dolazio. Jedan od najozbiljnijih trenera, jedan od kolega koje najviše cenim. Znam koliko je posvećen, koliki je profesionalac. Kako radi, kakve ideje ima. Partizan, to moram da kažem, meni deluje izvanredno. Stabilno, organizovano. Ovo pričam kao kolega, ne kao navijač. Jasno se vidi sve što treba da se vidi. I to je sigurno posledica dobrog trenažnog procesa. Sve pohvale. Nek nastave samo. Jako su stabilni - ocenio je Nikolić.

foto: Starsport©

„Nekakvu šansu, koju možda drugi ne primećuju, vidim u rasporedu. I svemu što može da se dogodi u nastavku sezone ako Partizan nastavi ovako kako je krenuo. A i ako ne nastavi ništa strašno, jer je dobar posao urađen i sve pohvale“, dopunio je Marko Nikolić, čija ekipa je sjajno počela drugi deo sezone, u Kupu Rusije prošla u četvrtfinale pobedom nad Tambovim (3:2), da bi u moskovskom derbiju minulog vikenda trijumfovala nad CSKA (2:0), a u ponedeljak gostuje Arsenalu u Tuli.

