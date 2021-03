HRVATSKI MEDIJI NAPALI IBRAHIMOVIĆA ZBOG NADE TOPČAGIĆ: Izašao je na binu uz hit žene koja je slavila s četnicima u Vukovaru VIDEO

Neverovatne scene dolaze iz Italije.

Hrvatski mediji u ovom stilu prenose izlazak Zlatana Ibrahimovića na binu u San Remu uz hit folk pevačice Nade Topčagić - Jutro je.

I dok ceo svet sa simpatijama gleda na nastup fudbalera Milana, hrvatski mediji su vratili film 30 godina unazad i pronašli razlog da ga ispljuju.

"Upravo je Topčagićka uz Eru Ojdanića bila jedna od zabavljačica četnika i ostalih srpskih vojnika u Vukovaru", prenosi Večernji i dodaje:

"Ipak, Ibrahimoviću, koji ima bosanskohercegovačke krvi u sebi, to nije smetalo. Možda za taj podatak ni ne zna. On se niz stepenice festivala do pozornice spustio uz veliki osmeh i u smokingu."

