MIHA ZAMALO PEVAO BEZ IBRE: Zlatan na San Remo stigao motorom, ustopirao navijača Milana, koji ga je vozio 60 kilometara! VIDEO

Napadač Milana otkrio je da je samo zahvaljujući sreći da ustopira motociklistu stigao na festival, ali i da se dobrano smrzao u tom poduhvatu. Za ve je kriva velika gužva koja se stvorila zbog saobraćajne nesreće.

- Pošto sam tri sata sedeo u kolima rekao sam vozaču da moram da izađem. Zaustavio sam motociklistu koji je prolazio i pitao ga da li može da me odveze u San Remo. Nasreću, on je navijač Milana i vozio me je 60 kilometara na motoru. Kad smo stigli bilo je veoma hladno, a on mi je rekao da se prvi put vozi autoputem - otkrio je Ibrahimović i objavio video snimak tokom vožnje kroz tunel, a nosio je kacigu i masku.

Kurir