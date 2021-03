ONA JE PRVA DAMA SRPSKOG FUDBALA: Piskijeva supruga je dokaz da su godine samo broj, pogledajte i zašto! FOTO

Bogata igračka, a zatim i trenerska karijera, praćena je podrškom Piksiju najbližih ljudi. Stojković je mnogo puta istakao da mu je najveće bogatstvo porodica, supruga Snežana, ćerke Anja i Andrea i sin Marko, kao i unuka Indija Rouz.

Piksi i Snežana su u brak uplovili kao veoma mladi, dok je on imao 23, a ona 22 godine, a iako s početka turbulentan, sada je njihov brak nalik savršenom.

- Svi znaju da je naš brak bio turbulentan. Često se šalim sa drugaricama koje se razvode: Vi ste se savršeno udale, a ja sam se namučila da dođem do savršenog braka, pa sada uživam. Šalu na stranu, treba se truditi. Drugačije je kada se udajete i ženite sa 30 ili 35, jer ste dotad nešto već prošli, a mi smo imali 22 i 23 godine - rekla je Snežana svojevremeno za magazin „Story“.

Dragan Stojković Piksi je u vreme kada se oženio Snežanom bio najbolji fudbaler u Srbiji, zvezda nikad moćnije Crvene zvezde, a Snežana jedna od najlepših žena u Srbiji. Njena lepota ne bledi ni sada sa 55 godina, već blista kao da ima 30 godina manje, a to se može videti kada god se pojavi u javnosti.

Ona je otkrila i da Piksi nekada posle poraza i po tri noći ne spava, a da je ona uvek tu da ga sasluša, makar joj i po 50 puta pričao istu priču.

- Možemo da se foliramo, ali zaista je tako. Ne mislim da to moraš da prećutiš samo u muško-ženskim odnosima, već u svima do kojih ti je stalo. I u prijateljstvu ćeš, sigurno, tako reagovati, ako je neko umoran ili nervozan. Posebna priča je kad neko ima stresan posao, kao Dragan. Posle izgubljene utakmice po tri noći ne spava, a ja ga tešim i ponekad 50 puta slušam istu priču. Nije mi teško, mada nekad ni sama nisam raspoložena, ali to je respekt koji postoji posle tolikih godina - rekla je ona u jednom intervjuu.

