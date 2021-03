RADNIČKI DOČEKUJE TSC! Gaćinović: Očekujem da ponovimo partiju iz Novog Sada!

Fudbaleri Radničkog u nedelju od 15 časova dočekuju TSC iz Bačke Topole, u sklopu 26. kola Superlige Srbije.

Radnički u ovaj duel ulazi kao devetoplasirani na tabeli sa 34 boda na svom kontu, dok je TSC na sedmoj poziciji sa četiri boda više.

Niški tim je u prvom delu sezone savladao TSC u Senti rezultatom 3:1, u verovatno svojoj najkvalitetnijoj partiji u tekućem prvenstvu.

Šef stručnog štaba Radničkog Vladimir Gaćinović očekuje težak susret, ali i dobar rezultat za njegov tim.

-TSC je ekipa sa možda i najboljim uslovima za rad u Srbiji, a ima i jedan od najkvalitetnijih sastava u ligi. Dok sam radio u Spartaku, koristili smo termine u reprezentativnim pauzama da igramo kontrolne mečeve protiv njih i tada sam se uverio u sav potencijal tog kluba. Pred nama je ozbiljan izazov. TSC igra odlično, moj kolega Krstajić radi dobar posao i moraćemo da budemo na maksimumu. Očekujem da ofanzivno ponovimo partiju iz Novog Sada, kada smo apsolutno nadigrali Proleter, ali smo uz naše greške u odbrani i nedostatak sreće otišli u poraz. Analizirali smo protivnika do tančina, znamo šta nam je činiti i nadam se da ćemo konačno uspeti da u potrebnoj meri materijalizujemo šanse koje stvaramo tokom utakmice - rekao je Gaćinović.

Radnički ni protiv TSC-a neće moći da izađe u najjačem mogućem sastavu.

- Levi bek Nikola Stanković se povredio protiv Spartaka i još uvek se nije oporavio, pa će on sigurno izostati. Protiv Proletera je blažu povredu zaradio i naš startni desni bek Nikola Aksentijević. On je ovih dana trenirao smanjenim intenzitetom, a naša lekarska služba čini sve da ga dovede u stanje da može da igra. U svakom slučaju nećemo rizikovati i on će igrati samo ako bude 100% spreman. Svi ostali su na raspolaganju i konkurišu za startnu postavu - završio je Gaćinović.

