SRBIJA NIJE U FUDBALSKOM VRHU Piksi: Timski duh je najbitnija stvar! Navijači NIKADA neće reći da se nismo borili

- Biti selektor svoje zemlje je čast i odgovornost. Vi znate da mi imao mnogo selektora i svi nešto znaju. Ovoga puta osetio sam tu podršku na svakom koraku i osetio da je to momenat da preuzmem obavezu i odgovornost, rekao je Piksi i nastavio:

- Ima negde i inata gde želim da pokažem da možemo da igramo taj fudbal onako kako ljudi misle. Poverenje nije veliko, naravno da smo doživeli veliki udarac i poraz od Škotske. Ali treba izvući pouke i ne ponavljati greške. Momci vole Srbiju i imaju motiv, ali u ključnim utakmicama nisu dali maksimum. Na meni je da nađem zašto i to rešim. Oni treba da rade svoj posao i da se bore za grb. Oni vole Srbiju i stalo im je do uspeha. A ja sam kormilar, koji treba da ih ubedi da to mogu.

Na pitanje da li smo u vrhu,po kvalitetu, Stojković je rekao:

Nismo blizu najkvalitetnijih. Rezultati su merilo i pokazuju ti gde se nalaziđ. To što se nismo kvalifikovali na EP je pokazatelj da smo u nekoj drugoj grupi. Na nama je da to preokrenemo i napravimo nešto veliko. Moramo da napravimo zdrabv kolektiv, jer timski duh je najbitniji. On je dobra garancija da ćete uspeti. Ako to ne uradimo, nećemo postići ništa, ma ko da je selektor, ja ili neko najveće ime iz sveta fudbala, rekao je selektor Srbije u razgovoru za Arenu sport.

Borićemo se za prvo mesto. Svaka grupa ima težinu i kvalitet. Portugal jeste favorit, ali mi moramo da igramo i da radimo ono što je najbolje za igrače.

Kvalifikacije su kratke, a Stojković o tome kaže:

Vreme je kratko za sve, i mene i druge trenere. Moramo takrički da se spremimo i napravimo ličnu kartu, da se vidimo ko smo, kakav fudbal igramo i šta od njega želimo. Raspored je izuzetno težak, ali ne može da se menja. Moramo da prihvatimo činjenicu da živimo sa kovidom i svim problemima, koji nisu naivni. Mi nismo ti koji određujemo kada i kako će se igrati. Ali najveće zadovoljstvo je igrati, mnogo veće nego trenirati, rekao je selektor Srbije.

Stojković kaže, da se nije bavio kalkulacijama.

- Kalkulacijama se nisam bavio, ne volim. Tabela me neće zanimati do poslednjeg kola. Mi mormo da gledamo i kako ćemo izgledati. Ne volim da guboim, a da ne pređem centar ili ne šutnrm na gol. To sebi ne bi oprostio i verujte mi da neće biti tako. ž

Piksi kaže da je teđko porediti reprezentacije za koej je igrao i ovu koju će predvoditi kao selektor.

- Teško je porediti, sada živimo u vremenu visoke tehnologije. Ne mogu da zabranim igračima telefone, to može da ima kontraefekat. Ja poštujem njihove rituale i neću im braniti. Nisam ja tiranin. Disciplina će morati da se poštuje. Moja generacija je imala zvezde, vdedete i retko je gubila u Beogradu. A sad malo gubimo od Mađarske, Estonije... To ne sme da se dešava. To je ispravan put.

Na pitanje čeka li prvo okupljanje Stojković je kazao:

- Čekam i mislim da i oni čekaju da dođu i da krenemo sa radom. Sve što znam i mogu ću uraditi, ali ne mogu da trčim, centriram i šutiram. Na teren ne mogu, to je na njima. Biće to dobro. Neće biti lako, ali nije nemoguće. Za kraj selektor je imao važnu poruku za sve.

- Mnogo je važno da nas svi podrže jer imamo jednu zemlju, reprezentaciju i grb. Podrška svih je bitna, a mi ćemo bukvalno na svakoj utakmici dati maksimum, ako ne i više. Igraćemo lep fudbal, a narod će nas i kad izgubimo ispratiti aplauzom i neće reći da se nismo borili. Na stadionu ili pred TV ekranima. Ja u to verujem, a sve radimo da na kraju odemo u Katar na Svetsko prvenstvo. Verujem da ćemo se radovati na kraju.

