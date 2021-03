NEMAM SNAGE DA ODIGRAM 90 MINUTA! Luka Jović otvorio dušu nemačkim medijima: Nisam na nivou na koji sam navikao (FOTO)

Na pitanje da li u ovom trenutku ima snagu da odigra svih 90 minuta kvalitetno, Jović podseća na sve probleme koji su ga mučili proteklih meseci...

“Ne treba zaboraviti da nisam igrao mnogo u poslednje dve godine, morate da prođete dosta toga da biste bili spremni za celu utakmicu. Trudim se da treniram maksimalno koliko mogu, do svojih krajnjih limita. I dalje nisam na nivou na koji sam navikao i iskreno nemam snage da odigram svih 90 minuta, to je istina. Ali tudim se koliko god mogu da iskoristim vreme koje mi se ponudi. Bolje se osećam svakog dana i verujem da sam na pravom putu da se vratim u formu“, izjavio je Jović za nemački list "Bild".

Da li ste zadovoljni svojim igrama u prethodnim utakmicama i da li vam je bilo teško da opet prihvatite sistem fudbala u Ajntrahtu?

“To mi nije problem. Kada sam došao odmah je bilo jasno da hoću pažljivo da vraćam formu. U stalnom sam kontaktu s trenerom po ovom pitanju. Tim je pokazao da mu odgovara ovaj sistem, zbog toga je jasno zašto se malo toga menja. Verujem da mogu da pronađem svoju ulogu u svemu tome. I dalje nas čeka dosta utakmica. U ovom trenutku sam zadovoljan kako se stvari odvijaju“.

Šta biste voleli da se dogodi u poslednjih jedanaest kola Bundeslige, kako bi se vaš boravak u Frankfurtu ocenio kao uspešan?

“Sam povratak u Frankfurt je korak napred za mene i nesumnjivo dobar potez jer mi toliko stvari ovde odgovara. Pre svega želim timu uspeh, a ako je tim uspešan, onda sam i ja dobro. Svaka pobeda tima je korak napred za mene. Gledaću da nađem svoju ulogu i pomognem Ajntrahtu“.

Tokom prošlog boravka u Ajntrahtu izgubili ste poziciju za Ligu šampiona u poslednja četiri kola. Da li ćete sada uspeti da odete u elitu?

“Igrali smo tada dva takmičenja paralelno i to nas je ostavilo bez snage. Sada možemo da se koncentrišemo isključivo na Bundesligu i to nam garantuje stabilnost. Imamo dobro koordinisan tim i dobro se slažemo na terenu. Samo moramo da ostanemo fokusirani na cilj. To bi trebalo da bude ključ našeg uspeha“.

Imaš li konkretne planove za budućnost po završetku sezone? Da li je realno da ostaneš u Ajntrahtu i naredne sezone?

“O tome ću kada se sezona bude završila. Sada sam koncentrisan samo na to da Ajntraht napravi dobar rezultat ove sezone i da dobro odradimo utakmice pred nama. U suštini sve je moguće, jer nikad ne znate šta može da se dogodi u fudbalu“.

