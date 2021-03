BIVŠI GOLMAN JUNAJTEDA: Vidić je bio bolesnik, Dijego Košta je mali prljavi pacov

"Dijego Kosta je baš maleni prljavi pacov. Uvek bi gunđao i grebao, povlačio dresove, nikad ne bi protivnicima dao mira. Protiv njega ni na sekund ne možeš da dođeš do daha. Sličan je bio i Luis Suarez, bilo je užasno igrati protiv njega. Tukao bi, grebao, sve što bi mu palo na pamet, ali on je baš kao i Kosta pravi pobednik. Uvek želite takve igrače u svom timu, to su životinje", iskreno je pričao Foster.

Foster je za Karlosa Teveza rekao da je bio najgori igrač na treninzima i da ga to uopšte nije zanimalo - on je mario samo za utakmice. A onda se dotakao i drugih igrača iz Mančester junajteda.

"S Rojem Kinom sam bio kratko, ali njega sam se smrtno plašio, moram da priznam. Bio je jako opasan lik, s njim nije bilo puno prostora za šalu", rekao je Foster, a onda se setio i Vidića.

"Nemanja Vidić je bio bolesnik. On je bio spreman glavom da izleti pred nečiju nogu kako bi zaustavio loptu da ne uđe u gol. Da, totalni bolesnik", ispričao je Foster.

Kurir sport

Kurir