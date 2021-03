DA LI JE POLJAK NAJBOLJI GOLGETER U ISTORIJI FUDBALA? Brojke su neumoljive, a one kažu da JESTE! VIDEO

Naravno svima prvo padnu na pamet Leo Mesi i Kristijano Ronaldo, ali niti su oni klasični golgeteri barem po poziciji u timu, a i ono što je bitno za ovu priču je efikasnost.

A tu je nedodirljiv Robert Levandovski golgeter Bajerna.

Tako je na 24 utakmice stigao do čak 31 gola u Bundesligi ove sezone (uz šest asistencija), što je novi rekord u ovom delu takmičenja.

Sa trenutnim učinkom Levandovski bi bio najbolji strelac Bundeslige u 52 od 57 sezona.

U potpunosti je nadmašio do ne tako davno "nedostižnog" Gerda Milera čiji je bundesligaški rekord bio 26 golova posle 24 kola

Iako ima 32 godine i dalje nema dostojnog takmaca. Najbliži što mu je prošao ove sezone je mladi golgenter Borusije Dortmund Erling Haland, ali je Levandovski upravo u međusobnom duelu prošlog vikenda pokazao da je i dalje nedodirljiv

Nakon što je Haland doneo Borusiji 2:0 u Minhenu za samo deset minuta, Levandovski je odgovorio het-trikom za preokret Bajerna na 4:2.

A ove sezone Poljak igra možda i najbolji fudbal u svojoj karijeri. Za to je zasluženo nagrađen titulom igrača godine za 2020, ali izgleda ne namerava da stane.

Sledeći Poljakov cilj je Milerov rekord po ukupnom broju golova u sezoni – 40.

Ukoliko Levandovski nastavi u aktuelnom ritmu, a to je 1,3 golova po meču, oboriće Milerov rekord do 34. kola i to sa bar 44 gola.

Levandovski je bio ubitačan još u dresu Borusije, za koju je postizao gol na svakih 133 minuta.

Međutim, u dresu Bajerna je postao prava "gol-mašina" sa pogotkom na svakih 94 minuta.

Poljak je dao 193 gola na 213 utakmica za Bajern, dok čuveni Miler ima učinak od 365 pogodaka na 427 nastupa.

.Kurir sport

Kurir