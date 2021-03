KOKEZA JOŠ NIJE OTIŠAO SA ČELA FSS: Javnost bi Nemanju Vidića, on se nećka, u igri Dragan Džajić i Zvezdan Terzić

Slaviša Kokeza još nije podneo ostavku na mesto predsednika FSS, mada se očekuje da to uradi vrlo brzo. Negativna slika o fudbalskoj Srbiji koja je otišla u svet svakako će imati posledica po reprezentaciju na početku kvalifikacija za Mundijal u Kataru koje počinju 24. marta utakmicom protiv Irske u Beogradu.

Ko će naslediti Kokezu? Ko je najbolji kandidat? Ko ima snage, energije i odgovornosti da preuzme brigu o srpskom fudbalu? Samo su neka od pitanja koja postavlja javnost u potrazi za rešenjem. Svakako, mora se voditi računa ko će biti novi predsednik FSS. Ono što je veoma bitno, jeste da je Savez finansijski stabilan, te da bi novi prvo čovek sa tog aspekta imao potreban spokoj i mir.

A, kandidata, onih pravih sa čistim biografijama nema mnogo. Javnost spekuliše da bi najidealnije rešenje bio Nemanja Vidić, čovek koji je još u novembru digao glas protiv lošeg stanja u srpskom fudbalu. Međutim, Nemanja Vidić se nije jasno odredio šta želi, odnosno da li je spreman da preuzme odgovornost. Treba se setiti da je Nemanja Vidić upisao školovanje za PRO licencu u Srbiji, ali mu se neke stvari nisu svidele, uzeo je dokumentaciju i potom sve završio u Engleskoj.

Pored njega, pominju se i imena Dragana Džajića i Zvezdana Terzića. Međutim, obojici dolazak na mesto prvog čoveka FSS nije trenutno prioritet. Dragan Džajić je čovek ogromnom fudbalskog iskustva i znanja, ali ne razmišlja o tome da sedne u fotelju na Terazijama. Zvezdan Terzić je dokazan fudbalski radnik, međutim vezao se za Crvenu zvezdu sa kojom ima uspeha i to ne želi tek tako da napusti.

- Dosta je trgovaca! Srbiji je potrebno jako fudbalsko ime na čelu Saveza. Čovek kojeg će svi znati u svetu i Evropi - sve glasnije se čuje iz srpskog fudbala.

Nema dileme, Nemanja Vidić jeste najbolje rešenje. Međutim, pitanje je, želi li on iz porodičnog doma u Milanu i udobnosti Engleske gde često boravi i gde je rado viđen gost, da se prihvati nimalo lakog zadatka u Srbiji. Poznavajući ga kao fudbalera i hazardera, jasno je svakome da nikada nije bežao od izazova, a kamoli od odgovornosti. Ali...

Ukoliko Slaviša Kokeza uskoro ne podnese ostavku, vrlo je moguće da bude razrešen dužnosti odlukom većine. To govore svi fudbalski radnici u neformalnim razgovorima, tvrdeći da je njegov ostanak u FSS neodrživ. Njegov odlazak je pitanje vremena. A, onda... Radna Skupština FSS biće sazvana u martu, najkasnije početkom aprila, saznaje Kurir.

Po Statutu FSS tada bi potpredsednik Marko Pantelić trebalo da raspiše izbore na svim nivoima. A, onda se ulazi u proceduru, gde bi za izbor delegata Skupštine FSS trebalo najmanje dva meseca, pošto se kreće od izbora u opštinskim fudbalskim savezima do formiranja skupština regiona. Komplikovana procedura nasleđena još iz vremena komunizma, čija se suština prethodnih decenija nije menjala, samo je dopunjivana i kozmetički šminkana.

Novog predsednika FSS tako bi birali delegati iz regiona Vojvodine, Beograda, Istočne i Zapadne Srbije, Kosova i Metohije, klubova Superlige i Prve lige, te predstavnika trenerske i sudijske organizacije. Valja dodati, da je sadašnji predsednik FSS Slaviša Kokeza promenio Statut 2016. godine u ovom segmentu, tako što je uvedeno da svoje zastupnike u fudbalskom parlamentu ima Udruženje fudbalskih reprezetativaca, radna zajednica zaposlena u Savezu i pul sponzora. I tu se dolazi do brojke 69 delegata Skupštine koja novog predsednika, a to je do sada uvek bio jedan kandidat, bira prostom većinom.

Šta će se na kraju desiti? Pokazaće nedelje i meseci pred nama.

