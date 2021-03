MIHAJLOVIĆ UVEK NOSI MARKIRANU ODEĆU, ALI I CIPELE NEKOLIKO BROJEVA VEĆE: Siniša otkrio veliku tajnu! Ovo je razlog!

Siniša Mihajlović, trener Bolonje i legenda jugoslovenskog i srpskog fudbala, govorio je za jedan modni časopis o svom stilu oblačenja.

Mihajlović je nedavno na muzičkom festivalu u San Remu privukao pažnju javnosti, ali i sjajne ocene modnih kritičara.

Nije prošlo nezabeleženo da je uvek elegantno obučen, bez obzira da je na utakmici, ili na nekoj proslavi.

- Moda me je uvek fascinirala, uvek sam se trudio da se oblačim u korak sa vremenom. Volim da budem dobro obučen, to čini da se osećam prijatno i dajem veliku važnost odeći i načinu na koji predstavljate sebe. To nije samo strast, ja sam javna ličnost i verujem da ljudi koji su u javnosti moraju da se predstave na određeni način. Očigledno je da volim da obučem trenerku ili šorts, da bi mi bilo udobno, ali u javnosti zaista želim da se oblačim kako najviše volim. Išao sam obrnuto, u smislu da sam se kao mladić uvek nosio jaknu i kravatu, sada se vremenom oblačim na sve mlađi način. Sada više ne volim košulje i kravate, više volim majice, prsluke i rolke. I dalje nosim košulje i cenim ih, ali na drugačiji način više ne nosim bele, već radije one od teksasa ili one teške zimi. Ne volim više da budem previše klasičan kao u dvadeset ili dvadeset pet. - kaže Mihajlović.

Mihajlović je otkrio i detalj da često nosi obuću koja je nekoliko brojeva veća.

- Moja deca me savetuju, uvek sa njima gledam cipele. Nosim 42, ali volim da nosim cipele nekoliko većih veličina, pa čak i patike uzmem 44 ili 45, pa ih nose i moja deca i razmenjujemo ih. Cipele su mi očigledno veoma važne. Jako volim satove i kape, posebno Stetson ravne kape. Što se tiče cipela, one su prilično raznovrsne, kao i u ostatku garderobe - objasnio je Siniša Mihajlović.

Kurir sport

Kurir