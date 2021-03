BIVŠI IGRAČ LIVERPULA I OSVAJAČ KOPA AMERIKA IMAO SRČANI UDAR: Supruga Marka Gonzalesa (36) Maura Rivera šalje MNOGO MOĆNU PORUKU!

Čileanski fudbaler Mark Golanzes (36), nekadašnji as Liverpula, Albasetea, Betisa, Real Sosijedada i moskovskog CSKA doživeo je srčani udar.

Tešku vest potvrdila je Markova supruga Maura Rivera emotivnom objavom na društvenim mrežama iz koje se može shvatiti da je sve vreme bila uz fudbalera.

- Ljubavi moja, koliko si me samo preplašio ove noći. Ne znaš koliko mnogo! Neverovatno je kako se sve može promeniti u trenutku, život nam šalje iznenađenja, testira nas, stvara strahove, ali uz veru, snagu i nadu izaći ćemo iz svega lošeg. Zauvek si moj - napisala je Maura, pa dodala:

- Ovo su bili dani velike neizvesnosti, velikog straha, sada to mogu da kažem jer se stanje malo poboljšalo. Mark je imao akutni infarkt miokarda i to delim sa vama da biste znali da postoje trenuci pada i straha. Pre svega uživajte u svakom minutu vašeg života i cenite to vreme.

Mark je igrao za nacionalni tim Čilea kada su 2016. godine osvojili Kopa Amerika i jedan je od istaknutijih igrača te generacije. Karijeru je završio pre dve godine.

Kurir sport / Gojko FIlipović

Kurir