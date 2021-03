OSTAĆE ZAUVEK ŽAL ŠTO NISMO PROŠLI MILAN! Ivanić: Da nije bilo Marijane Kovačević ne bih igrao u revanšu!

Ivanić je rekao da se Zvezda nije previše bavila Milanom tokom zimskih priprema i da nije strahovala od tadašnjeg lidera Serije A.

„Nismo ih toliko pratili tokom priprema, naučio sam davno da u sportu nemaš taj luksuz da razmišljaš šta će biti za dva meseca. Gledali smo ih kada se meč već približio. I stvarno smo verovali da možemo da se nadigravamo s njima. Verujemo u to što radimo, što radi Stanković i verujemo jedni drugima. Mogli smo i da izgubimo sa 3:0, to ništa ne bi promenilo u odnosu među nama. Mi znamo koliko se trudimo, radimo, povređujemo i onda ne reagujemo na komentare sa strane kada neko odigra loše. Nemamo tu vrstu osude u svlačionici, jer svi želimo da napravimo velike stvari.", rekao je Ivanić u intervjuu za "Mozzart Sport"

Priznaje da je i sam sebe iznenadio partijom protiv Milana.

„Moram da budem iskren, jesam malo sam sebe iznenadio partijom protiv Milana, iznanadila me i cela ekipa kako smo odigrali. Bile su to dve fantastične utakmice, bilo je i grešaka, ali kada igrate protiv tima kao što je Milan, to je normalno. I oni su grešili. Mogli smo da ispišemo istoriju, ostaće zauvek žal što nismo prošli Milan. Ali bićemo ponosni kako smo odigrali. Dugo ćemo biti ponosni. Vidim reakciju ljudi. Gde god prođem, protiv koga god da igramo, svi su zadovoljni. Ponosni su ljudi. Stalno se komentarišu te utakmice, jer smo napravili veliku stvar. Igrali smo disciplinovano, ofanzivno, da ne zvuči bahato, ali igrali smo fantastično. Svidelo se to navijačima. Ja sam oduševljen. Jeste šteta zbog konačnog uspeha, ali svi moraju da nam priznaju da smo odlično reprezentovali srpski fudbal, Srbiju i Crvenu zvezdu“, prezadovoljan je fudbaler Zvezde.

Ivaić je bio neizvestan za revanš meč u Milanu zbog rupture na mišiću.

"Moram da se zahvalim doktorki Marijani Kovačević. Uradila je sve kako bih, ipak, bio spreman za meč na San Siru. Uradila je velike stvari, nisam trenirao dva-tri dana. Da nije bilo nje i naših fizioterapeuta, koji su radili sa mnom nekoliko sati, ne bih bio spreman za put", nema dilemu Mirko Ivanić.

Kurir sport / Mozzart Sport

Kurir