NEZAPAMĆEN SKANDAL U SRPSKOM FUDBALU: Trener poželeo devojčici da je POJEDE RAK!

Predsednica Ženskog fudbalskog kluba Zvezda B Sandra Sremčević tvrdi da su fudbalerke njegnog tima doživele veliku neprijatnost na gostovanju u Šapcu.

Zvezda B poražena je od Mačve rezultatom 1:0, a meč je obeležilo skandalozno ponašanje trenera i uprave domaćina.

"Svaka čast devojkama iz Mačve na njihovom učuinku, trudu i pobedi na terenu, a van terena za ponašanje trenera i uprave, za vređanje, pretnje, psovke službenim licima i našim igračicama, naš klub će se potruditi da podnese prijave komesaru za takmičenje i odgovarajućim službama FSS-a, stvarno treba da se stane na put ljudima u sportu koji su u stanju da deci od 16, 17 godina mogu da izgovore rečenicu “dabogda te rak izjeo… Itd, itd, voleli bismo da nijedan klub i nijedno dete ne dožive ono što je naš klub i naš trener van terena, još jednom svaka čast igračicama Mačve na pobedi na terenu! Sport iznad svega, stop verbalnom nasilju", navodi se u saopštenju Zvezde.

Predsednica beogradskog kluba je ogorčena zbog dešavanja u Šapcu.

Sve u svemu, bilo je skandalozno, i posle utakmice, ne može ni da se prepriča, ni da se izgovore uvrede koje je on izgovarao našoj deci. Ne mogu da ćutim, pravo da kažem, imam odgovornost prema roditeljima i deci, ničije dete nisam uzela i odvela u Šabac da bi ga neko vređao, nego da se igra fudbal. Baš je bilo grozno", kaže Sandra za jedan beogradski portal i dodaje:

"Da nekom detetu tako pričate ‘dabogda te rak izjeo, pojeo’, a ne znate ni da li mu se možda majka leči u tom momentu od neke bolesti… Mi smo izgubili, nema veze, ni suđenje nije sporno, ni rezultat, možda je sudija trebalo samo ranije da sankcioniše ovo, ili delegat, to sve ostaje na FSS-u, da sprovede svoje mere, ako ih uopšte bude sprovodio. Njihov trener ima bogatu istoriju što se tiče tih ispada, incidenata, nažalost, te stvari se prepričavaju kao anegdote, ljudi se smeju tome, a to je vrlo sramotno. Ali živimo u takvim vremenima, ja samo ne želim da dozvolim da to bude normalno", zaključila je Sandra Sremčević.

Kurir sport

Kurir