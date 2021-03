LJUDI, ŠTO PRAVITE FAMU, KAPITEN NIJE BITAN! Piksi: Želim da izgledamo kao ozbiljna „banda"!

Piksi ima svoju viziju, zahteva timski duh, a posebno ga nervira priča o kapitenu iako zna ko će biti biti predvodnik Orlova u kavalifikacijama

„ Neko mora da bude, to je pravilo. To nije ni bitno toliko. Ne znam zašto se pravi fama oko trake. Ja sam bio u Zvezdi kapiten, pa i u reprezentaciji. Ne zato što sam ja hteo, nisam se otimao za traku. Ljudi su mi je dali, rekli su: Ti si taj vođa, taj lider. Ti to zaslužuješ. Kasnije, kroz karijeru, nikad se nisam hvatao za traku. To ne treba da bude problem, ne verujem da će kod igrača biti ikakvih problema", objasnio je Stojković i potom poentirao:

" Ja ću to odlučiti, ne oni. Ne treba više da se priča o tome. Biti kapiten apsolutno nije važno. Važan je tim, timski duh, važno ja da mi na terenu izgledamo kao ozbiljna banda, a ne razbijena, da izgledamo spremni da se borimo, da trčimo, da igramo pametno, da pokažemo fudbalsku inteligenciju. O tome se radi. Kako tim bude igrao, to je ipak ogledalo trenera. Trener to traži", rekao je Stojković između ostalog u intervjuu za Sport klub

Kurir sport / Sport klub

Kurir