SRĐAN BABIĆ JE NAŠAO SEBE U PORTUGALU: Zvezda mi je dala tri nezaboravne godine, ali morao sam jednostavno da odem...

Srđan Babić stigao je u Crvenu zvezdu 2017. godine kao veliko pojačanja iz Sosijedada i sa oreolom svetskog prvaka iz Novog Zelanda. Tokom tri sezone u crveno-belom dresu naosvajao se trofeja, igrao u Ligi šampiona i Ligi Evrope, međutim nije uspeo da se izbori za mesto u startnih 11. Na početku sezone iznenada je odlučio da napusti Marakanu i ode na pozajmicu u Portugal, u klub Famalikao.

Snašao se Srđan Babić odlično u ekipi koja je prošle sezone bila hit prvenstva Portugala. Snažni levonogi štoper odigrao je praktično sve utakmice za Famalikao, a za Kurir je otkrio kako i zašto je odlučio da napusti Crvenu zvezdu i gde sebe vidi u narednom period.

- Došao sam u Portugal da bih igrao. Ovde je sve super, smeta samo ova korona, jer smo već tri meseca u karantinu. Igramo utakmice, ali posle svake idemo u karantin. Maske su obavezne, bez njih ne možeš bilo gde, restorani ne rade, ne rade tržni centri... Samo prodavnice u kojima mogu da se kupe namirnice potrebne za život. Ovde je sve zatvoreno, a kad vidim slobodu kod nas, uhvati me nostalgija – iskren je na početku razgovora za Kurir Srđan Babić.

Tokom leta, snažni defanzivac je iznenada odlučio da ode u Portugal. Zanimalo nas je kako se odlučio za Famalikao, da li se možda posavetovao sa bivšim saigračem iz Crvene zvezde Urošem Račićem koji je u tom klubu bukvalno eksplodirao.

- Prvo sam nazvao Račića kada sam dobio poziv iz Famalikaa. Posavetovao me je da prihvatim, ako me već hoće. Rekao mi je sve najbolje za klub i za ligu. Nisam previse razmišljao. I sve što je Uroš rekao, obistinilo se. Imam standardnu sezonu, igram sve utakmice, stvarno je i bolje nego što sam očekivao. Trener Ivo Vieira me je zvao da dođem. U sredini smo tabele. Šteta što smo ušli u seriju loših rezultata, ali se nadam da ćemo izvući sezonu.

Pitali smo Srđana Babića da nam objasni kako je igrati u portugalskoj ligi, koja je ove sezone hit u Evropi, jer glavnu reč ne vode Benfika i Porto, već Sporting.

- Liga Portugala je veoma kvalitetna, ujednačena, svako svakog može da dobije. Benfika je potrošila 90 miliona evra na kupovinu novih igrača prošle jeseni, oborili su rekord, ali nisu uspeli da sve to usklade kako treba. Hteli su da igraju Ligu šampiona, ali su ispali od PAOK i posle toga im je sve krenulo nizbrdo. Porto je prošao Juventus, napravio ogroman uspeh. Sporting je lider, igraju najbolji fudbal u Portugalu. Koriste umor Porta i Benfike iz Evrope. Zasluženo su prvi su na tabeli. Prati ih i sreća, jer su nekoliko utakmica dobijali u završnici. I to dokazuje da imaju karakter pobednika. Trener Ruben Amorim je jedan od najcenjenijih trenera u Portugalu, plaćen je Bragi 10 miliona evra.

Objasnio je Srđan Babić zašto je odlučio da napusti Crvenu zvezdu, klub u kojem se afirmisao kao fudbaler, mada je utisak, da je mogao daleko više…

- Generalno, tri sezone sam bio u Zvezdi. Pokušavao sam da se nametnem, nekad mi uspevalo, nekad ne. Odlučio sam se za promenu. Da pokušam opet u inostranstvu. Prvi put, sa 19 godina kada sam otišao u Sosijedad nisam bio spreman, ni psihički, ni fizički. Obostrano smo, čelnici Zvezde i ja, doneli odluku da odem. Znao sam da mi nedostaju minuti. Forma ne može da se uhvati ako jednu utakmicu igraš, a druge ne igraš. Zahvalan sam Zvezdi na izlasku u susret, jer mi nisu pravili ni najmanji problem.

Srđan Babić imao je sjajne partije u dresu Crvene zvezde, protiv Krasnodara u Rusiji, Kelna u gostima, pa protiv Liverpula u Engleskoj, PSŽ, nekoliko derbija.

- Tri sezone u Crvenoj zvezdi ne mogu rečima da se opišu. Te godine ne bih menjao nizašta na svetu! E, toliko meni znači Crvena zvezda i igranje u crveno-belom dresu. Igrao sam dve Lige šampiona, jednu Ligu Evrope, osvojio tri titule... Ne znam šta nije leglo između Zvezde i mene, pa da budem u startnih 11. Kad analiziram, ne znam šta bih rekao. Možda je bilo do mene, možda nisam dao maksimum, bilo je promenjivih partija sa moje strane… Kockice se jednostavno nisu poklopile…

Konkurencija na mestu štopera bila je žestoka, u prvom planu su bili Vujadin Savić i Miloš Degeneka, a onda je došao i Nemanja Milunović.

- Fizički sam bio spreman, psihički takođe. Uvek sam očekivao da ću igrati, ali šef je taj koji je birao igrače. Nijanse su odlučivale, ko će igrati. Vujadin je bio kapiten, u sjajnoj formi, Degenek reprezentativac Australije koji je igrao na Mundijalu u Rusiji. Posle je došao Milunović, igrač ogromnog iskustva i bivši reprezentativac.

Srđan Babić došao je 2017. kao veliko pojačanje, uz priličan novac iz Sosijedada, jer je plaćen 800.000 evra. Pokušali smo da saznamo zašto nije uspeo da se izbori za mesto u startnoj postavi.

- Iskreno, ne znam šta bih rekao. Odigrao sam 80 zvaničnih utakmica za Crvenu zvezdu. Nije to malo. Možda samo poslednje sezone nisam igrao više. I to je razlog zašto sam otišao iz Crvene zvezde. Imam 24 godine, pravo vreme je za novi izazov u karijeru. Famalikao me je hteo, videli su me kao startera.

Sa ove vremenske distance deluje da Vladan Milojević nije dovoljno verovao u Srđana Babića. Opet, u stručnom štabu imao je Milana Kosanovića, čoveka koji je Babića znao iz Novog Sada, još dok je kao klinac stigao iz Banjaluke.

- I jedan i drugi su fantastični treneri! Miloje, o njemu ne treba trošiti reči za sve što je uradio. Kosana bih izdvojio, jer sam sa njim sam sarađivao još od omladinske selekcije Vojvodine sa kojom sam uzeo dve titule prvaka Srbije, a kasnije u reprezentaciji. Svetsko prvenstvo na Novom Zelandu bila je kruna saradnje sa Kosanom. Obojica su pre svega sjajni ljudi. Kosan me je poznavao kao igrača i kao čoveka. On mi je pomagao najviše kad sam došao u Zvezdu.

Bez obzira što je u Portugalu, Srđan Babić je na vezi sa nekoliko fudbalera Crvene zvezde.

- Iskreno čujem se sa svim igračima. Najviše sa Slavoljubom Srnićem, bili smo cimeri u Zvezdi, a veže nas iskreno prijateljstvo. Čujem se i sa Milanom Gajićem, Rodićem, Milunovićem, Pavkovom i Pankovom… Radujem se njihovim uspesima sa Crvenom zvezdom.

Srđanu Babiću ugovor sa Crvenom zvezdom ističe u decembru 2021. godine. Napravljen je dogovor da Famalikao ima prvenstvo otkupa po ceni od 1.100.000 evra.

- Iskreno, sve zavisi od Famalikaoa. Imaju pravo otkupa, treba da se izjasne do 15. Maja. Čekam, pa ćemo videti. Ne bih da pričam unapred. Nikad ne znaš, šta donosi sutra. Brzo će i to, pa ćemo znati.

Srbija kuburi sa defanzivcima, a Srđan Babić je bio “Zlatni orlić”, svetski prvak sa Novog Zelanda, član startnih 11.

- Video sam da je selektor Dragan Stojković pozvao dosta mladih igrača, dosta onih sa kojima sam igrao u reprezentativnim selekcijama. To mi daje motiv da još više radim. Na meni je da se jednog dana nametnem i dobijem poziv. To je san i kruna karijere. Igrati za grb i reprezentaciju svoje zemlje. Imam lepe uspomene iz mlađih kategorija, što da ih ne ponovim i u A selekciji. Pre toga, naravno, potrebne su mi dobre utakmice.

Srđan Babić je momak koji voli sve sportove, posebno košarku. Veliki je fan Nikole Jokića, ali i Saše Dončića.

- Dosta pratim košarku, posebno NBA ligu. Naravno, najviše Nikolu Jokića, ali i Dončića. I njega smatram da je naš (smeh). Veliki je navijač Crvene zvezde, a tata mu je Srbin. Imam dresove od obojice. Ne pokazujem baš sve, ali mogu vam otkriti da imam veliku kolekciju dresova naših igrača iz NBA lige. Pored njih dvojice imam i dresove Bjelice, Bogdanovića, Marjanovića, Vučevića … Fudbal je moj život, ali u slobodno vreme igram basket. Obožavam taj sport. Nekad sam igrao za školu, kao klinac i to zbog visine. (smeh)

Famalikao je blizu Porta, tako da Srđan Babić dosta vremena provodi u druženju sa Markom Grujićem, ali i saigračem Andrijom Lukovićem, svojim klasićima iz mlade reprezentacije i Crvene zvezde.

- Svaki dan sam sa Andrijom Lukovićem jer obojica igramo za Famalikao. Kao braća smo, pomažemo jedan drugom i mnogo nam je lakše u ovo teško vreme zbog korone. Družimo se i sa Markom Grujićem. Njega viđamo jednom ili dva puta nedeljno. Sa te strane je odlično – zaključio je Srđan Babić.

