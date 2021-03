STANKOVIĆ SLOVENCIMA HVALIO ZVEZDU! Deki otkrio kog slovenačkog fudbalera bi voleo na Marakani

- Moj šurak Milenko Aćimović mi je rekao da je utakmica sa Milanom prenošena na slovenačkoj televiziji u top terminu, i da su ljudi navijači za nas kao za nacionalnu reprezentaciju. Jako sam srećan što je tako. Srećan sam zbog fanova, ali i mog kluba. Protiv Milana smo pokazali da nismo inferiorani ili slabi. U pojedinim delovima meča smo bili moćni i konkretni. Mnogo mi je žao što nismo prošli. Mišljenja sam da smo igrom i odnosom zaslužulili da igramo u osmini finala Liga Evrope - rekao je Dejan Stanković u razgovoru za slovenačku "Ekipu".

Milan je jedva prošao dvomeč sa Zvezdom, da bi posle samo sedam dana odigrao 1:1 na Old Trafordu sa Mančester junajtedom.

- Za sve nas to je bila odskočna daska. To je za nas bila utakmica na kojoj možemo da pokažemo da u dogledno vreme ponovo možemo da igramo u Ligi šampiona. Ove sezone smo pokazali da pripadamo grupi tih klubova. Bili smo odlični, osvojili smo 11 bodova u grupi, i ove sezone je Liga Evrope bila prava mera za Crvenu zvezdu. Igrali smo odličan fudbal. Uspeli smo da popravimo nacionalni i klupski koeficijent. Svi se slažu da smo napravili ogroman uspeh - istakao je Stanković i dodao.

- Crvena zvezda je kao klub odavno postavila ciljeve i prioritete. Morate da se borite za titulu, i da svake godine igrate u grupnoj fazi UEFA takmičenja. Ja sam neko ko je odrastao u Crvenoj zvezdi i znm šta taj klub sve nosi. U ovom klubu moraš da budeš posvećen 300 posto da biste napravili dobar rezultat. Morate da vodite računa o selekciji igrača, analizi utakmica. Tako dokazuješ moć i superiornost.

foto: Starsportphoto

Srpska liga nije toliko popularna u Sloveniji, pa je Stanković iskoristio priliku da dodatno približi dešavanja u domaćem prvenstvu.

- Imamo ligu od 20 klubova. To je možda previše. Ja nisam pozvan da to komentarišem, ali to je moje mišljenje. Sa smanjenjem lige bi se povećao kvalitet, i to bi odgovaralo Crvenoj zvezdi. Jer bi nam na svakoj utakmici bila potrebna maksimalna snaga - kazao je trener Crvene zvezde.

Mnogi su ostali zatečeni činjenicom da je Stanković prihvatio trenerski posao i seo na klupu Crvene zvezde.

- Driblao sam trenerski posao. Međutim, shvatio sam da je to moj život. Pronašao sam se u tome. Svaki dan razmišljam o fudbalu i to non stop. Imao to svoje dobre i loše strane. Mnogo vremena sam odsutan od kuće, ali volim adrenalin koji nosi ovaj posao. Presrećan sam što sam u Beogradu i Srbiji i mojoj Crvenoj zvezdi. Ovde sam odrastao i naučio kako je boriti se za ovaj klub - objasnio je nekadašnji as Intera.

Stanković ističe da nikoga nije kopirao, ali da se trudio da od svih svojih trenera pokupi ono najbolje.

- Od svih sam nešto naučio. Najviše mi je u životu pomogao Siniša Mihajlović. On mi je više od prijatelja, jer mi je mnogo pomogao kada sam imao 18 godina i došao u Lacio. Kada postaneš trener imaš jasan put. Od svih sa kojima si sarađivao uzmeš ono najbolje, nemoguće je nekog da kopiraš. Moraš da imaš jasnu viziju i ideju - rekao je strateg crveno-belih.

Zanimljovo je da je Stankovićeva poslednja utakmica u dresu reprezentacije bila baš protiv Slovenije.

- Oprostio sam se posle poraza u Ljudskom vrtu. Bilo je 1:0 za Sloveniju. Vrlo čudna utakmica. Primili smo gol sa pola terena, promašili smo penal. Ali utakmice protivf Slovenije su uvek bile teške. Imali su strahovito organizovan tim. Posebno kada ih je predvodio Srećko Katanec. Uvek sam voleo da igram protiv Slovenije.

Stanković ima jako dobar odnos sa predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom.

- Zahvaljujući njemu sam radio u UEFA 18 meseci, bavio sam se mlađim kategorijama. Znao sam da je UEFA ogromna organizacija, ali tek kada sam ušao unutra video sam kakva je to veličina. Ponosan sam na prijateljstvo sa Čeferinom. jer je on sjajan čovek. Nisam upoznao tako energičnu osobu koja tako sporovodi i bori se za svoje ideje. Veliki je profesionalac.

Za kraj trener Zvezde odao je kog bi Slovenca doveo u Zvezdu da može?

- Iličić. Sigurno je da bi ove pravio razliku - kao iz topa rekao je Stanković.

Kurir sport

Kurir