OSTOJIĆ JOŠ GODINU DANA U PARTIZANU: Defanzivac crno-belih potpisao novi ugovor!

Ostojić je u Humsku došao 2016. godine i do danas je odigrao 155 utakmica i osvojio duplu krunu 2016/2017. godine i dva trofeja Kupa Srbije.

“Biti lojalan klubu i spreman da u svakom trenutku odgovoriš zahtevima trenera i institucije kakav je FK Partizan je ono što se uvek i svuda najviše vrednuje. Stoga mi je posebno drago što smo produžili ugovor sa Bojanom Ostojićem, koji je u klubu već pet godina i koji zna kako se nosi i koliko je težak dres Partizana. Zato mu još jednom iskreno čestitam i želim puno uspeha u godini koja je pred njim", rekao je generalni direktor FK Partizan Miloš Vazura.

„Moram priznati da je i za mene bilo veliko iznenađenje. Ne mogu da kažem da se nisam negde potajno nadao, ali bio sam svestan da sam već dosta dugo u Partizanu, da dolaze i drugi igrači i da je to u fudbalu neki normalan proces. Stoga mi je ovaj ugovor još draži, jer je došao na inicijativu šefa Stanojevića koji važi za surovog profesionalca, koji iz svakog igrača izvlači maksimum i za koga je jedina mera isključivo rad, odnos na terenu i profesionalni odnos prema ekipi. Zahvalan sam njemu i ljudima iz kluba na poverenju koje mi je ukazano.Ono što sigurno mogu da obećam je da ću, kad god to bude odlučio, biti tu za njega, za tim i teren, baš kao i do sada" rekao je Ostojić i poentirao:

"Napraviću digresiju, po dolasku Marka Nikolića nisam igrao u početku, pa smo kasnije osvojili duplu krunu, a i šef Milošević me je rehabilitovao, pa smo doneli trofej Kupa! Neka bude po dobrom i po Božijem zakonu i ja sam presrećan. A što se tiče utakmica koje pamtim, upravo taj Kup i utakmica u Novom Sadu kada sam dao gol Vojvodini i kada mi se, upravo tada, rodila ćerka Viktorija! U mom slučaju zaista važi „strpljen-spašen“, kaže Ostojić

Kurir sport

Kurir