MIJATOVIĆ O FUDBALU NA BALKANU: Zvezda i Partizan igraju večni ping-pong! Nisam očekivao da Dinamo može do 2:0, a kamoli da prođe!

"Gledam derbije Zvezde i Partizana u prvenstvu i svaku njihovu evropsku utakmicu. U poslednjih nekoliko godina Zvezda je uzela primat u prvenstvu, a u toj poziciji je pre 7-8 godina bio Partizan. Oni se ciklično menjaju, igraju taj svoj večni ping-pong u dominaciji kao dva najjača kluba u Srbiji", rekao je Mijatović za hrvatski Indeks.

foto: Starsport©

Dotakao se i mečeva Zvezde i Milana u nokaut fazi Lige Evrope.

"Zvezda je protiv Milana odigrala dobru utakmicu i uz malo sreće, mogla je da napravi korak više. Nisu uspeli, ali bitno je da su tu i da mogu da iznenade kao što je to napravio Dinamo. Na Balkanu je uvek bilo talenta, a zamislite kad bi u budućnosti jedan od klubova ponovio uspeh Zvezde iz '91. godine, to bi pozitivno uticalo na ceo region. Pratim i navijam da se to dogodi".

foto: @starsport

Mijatović je prokomentarisao i podvig zagrebačkog Dinama protiv Totenhema.

"Gledao sam utakmicu od prve sekunde do poslednjeg trenutka produžetka. Moram da priznam da sam potpuno oduševljen, i načinom igre i motivom i koncentracijom koju su Dinamovi igrači pokazali. Iskreno govoreći, nakon prve utakmice u Londonu nisam očekivao da Dinamo može da stigne 2:0, a kamoli postigne treći gol za prolaz. Svaka čast. Čestitam igračima i zaista sam uživao u toj fantastičnoj utakmici".

foto: EPA-EFE

Očekivano pitanje je bilo kako je Žoze Murinjo, Mijatovićev veliki prijatelj, podneo ispadanje Totenhema.

"Još uoči prve utakmice Žoze se jako pribojavao Dinama. Zna kakav je balkanski mentalitet i kakvi su Dinamovi rezultati poslednjih godina, ta krivulja rasta njihovih rezultata ne može da se ignoriše, pogotovo ne u nokaut fazi takmičenja. Nakon što je u Londonu Totenhem pobedio 2:0 baš niko nije očekivao da ih Dinamo može izbaciti iz Evrope. To nije mogao da zamisli ni Murinjo, kao ni bilo koji navijač i ljubitelj fudbala. Sigurno su u šoku. Fudbal je opet pokazao zašto je najinteresantniji sport. Bez obzira na jačinu protivnika, nikad niste sigurni", zaključio je.

foto: EPA-EFE/Dan Mullan

(Kurir sport, Index.hr)

Kurir