VAN NISTELROJ OTKRIO "MRAČNU TAJNU O MALTRETIRANJU": Roj Kin je bio autoritet u svlačionici Mančester junajteda!

Holandski fudbaler prisetio se dana provedenih na Old Trafordu.

Legendarni holandski napadač Rud Van Nistelroj gostovao je u emisiji bivšeg saigrača iz Mančester junajteda Rija Ferdinanda i pričao o odnosu sa Rojom Kinom, tadašnjim kapitenom, i o svojevrsnom "maltretiranju" novajlija.

- Svako od novih igrača je morao to da prođe s njim. On je bio pravi lider i vodio nas je na sjajan način. Bio je direktan i svi su to znali, ali je meni na početku trebalo vremena da se naviknem - rekao je Van Nistelroj i nastavio:

- Tri meseca mi je svaki dan govorio o traci za kosu koji sam nosio na utakmicama i treninzima. Govorio je: 'Koji ku**c će ti to, šta radiš s tom trakom na glavi. Ti si sad u Premijer ligi i ponašaj se tako'. To i još neke druge stvari.

Rud Van Nistelroj stigao je u leto 2001. godine na Old Traford iz PSV Ajndhovena u transferu vrednom 30.000.000 evra. Na njegovom dolasku u Junajted insistirao je menadžer ser Aleks Ferguson.

